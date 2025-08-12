martes 12 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tribunales

Chimbas: le gritaba obscenidades a una menor y un día, junto con su hermano, se le abalanzó y la manoseó

La adolescente, de 17 años y que tiene retraso madurativo, tenía miedo de salir sola de su casa porque este hombre siempre la acosaba. Estuvo prófugo por varios meses, lo atraparon y ahora lo condenaron. No irá a la cárcel.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El acusado de manosear a una menor en Chimbas. No se da a conocer su nombre y rostro para preservar la identidad de la víctima.

El acusado de manosear a una menor en Chimbas. No se da a conocer su nombre y rostro para preservar la identidad de la víctima.

Una adolescente, de 17 años con retraso madurativo, vivió por mucho tiempo un calvario. Tal fue el extremo que no quería salir sola de su casa porque un hombre siempre la acosaba diciéndole obscenidades. Esto ya era grave pero lo que le ocurrió en enero último en Chimbas fue aún peor. Este sujeto identificado como C.E.G. (48) se abalanzó contra ella y la manoseó.

Lee además
tamara y nono, un amor de tia y sobrino hecho viral
Personajes sanjuaninos

Tamara y Ñoño, un amor de tía y sobrino hecho viral
dos hombres fueron detenidos con las manos en la masa en chimbas: los atraparon en un techo
Insólito

Dos hombres fueron detenidos "con las manos en la masa" en Chimbas: los atraparon en un techo

No se da su identidad ya que la víctima vive a unos escasos metros de su casa. Según la denuncia, este se abalanzó contra la menor de 17 años que iba en bicicleta y la tocó. Este hombre actuó con la complicidad de su hermano, pero este solo agarró la bicicleta, C.E.G. fue el que la ultrajó sexualmente.

WhatsApp Image 2025-08-12 at 13.09.59
Fiscal Ingrid Schott y la ayudante fiscal Gabriela Molina.

Fiscal Ingrid Schott y la ayudante fiscal Gabriela Molina.

La menor estaba yendo hacia una iglesia a buscar unas bolsas de arena cuando eso ocurrió. Su mamá la había mandado, pero por el camino estos hermanos la interceptaron.

C.E.G. fue notificado de esta denuncia en su contra y cada vez que se solicitó que compareciera en Tribunales no lo hizo. En marzo quedó en calidad de rebelde y con el pedido de captura vigente. Durante meses se escabulló de la Ley. Finalmente, el pasado 10 de mayo lo detuvo personal policial de la Subcomisaria Santa Lucía Este y quedó a disposición de la Justicia.

WhatsApp Image 2025-08-12 at 13.09.58
Defensor oficial Germán Riveros.

Defensor oficial Germán Riveros.

Este martes se hizo la audiencia correspondiente y tras quedar imputado por abuso sexual simple. Las partes integradas por Ingrid Schott y Gabriel Molina por la UFI ANIVI y el defensor oficial Germán Riveros llegaron a un acuerdo de juicio abreviado. Los términos fueron presentados a la jueza de Garantías Flavia Allende y esta homologó el pacto condenándolo a 6 meses de prisión condicional.

Dato: este hombre vive a un par de casa de la víctima, tiene prohibido acercarse a ella en un lapso de 2 años.

WhatsApp Image 2025-08-12 at 13.09.59 (2)
Jueza de Garantías Flavia Allende.

Jueza de Garantías Flavia Allende.

Temas
Seguí leyendo

Encapuchados atacaron a golpes a un anciano y lo asaltaron en su departamento en Chimbas

Los fieles de San Cayetano dijeron presente en su día y lo honraron en Chimbas

Un chofer de Uber fue asaltado por sus pasajeros en un barrio de Chimbas

Tras allanamientos en Chimbas y Santa Lucía, secuestraron armas y detuvieron a un sospechoso por robos

Chimbas se prepara para honrar a San Cayetano con misas, procesiones, bautismo y feria de emprendedores

Suspenden por segunda vez el juicio del acusado que fue viral por llorar: "Es mucho, señor juez"

El presunto robo que desató el enfrentamiento de dos familias en Chimbas y el incendio de una casa

Alertaron por intrusos en una villa de Caucete y la Policía encontró varios objetos robados

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
denuncio a su expareja de haber abusado a su hija y la nena en una entrevista dijo que su mama la indujo
25 de Mayo

Denunció a su expareja de haber abusado a su hija y la nena en una entrevista dijo que su mamá la indujo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Expropiaciones: aseguran que un fallo de la Corte pone en jaque el pedido de investigar al juez Pagés
Jurisprudencia

Expropiaciones: aseguran que un fallo de la Corte pone en jaque el pedido de investigar al juez Pagés

Murió Pablo Lara, el parapentista sanjuanino que se accidentó en el dique de Ullum
Dolor

Murió Pablo Lara, el parapentista sanjuanino que se accidentó en el dique de Ullum

Multaron al parador que alquiló los kayaks a los turistas que tuvieron que ser rescatados en el Dique Punta Negra.
Definición

Tras el rescate de los turistas en el Dique Punta Negra, multaron al prestador que alquiló el kayak: cuánto deberá pagar

Emoción y lágrimas entre las familias que recibieron las llaves del barrio Los Molinos, construido en Capital por el IPV.
En Capital

El barrio más deseado del IPV ya es hogar de 260 familias: mirá cómo son sus departamentos

Su esposo y sus hijos la esclavizaron 20 años: Así la rescataron
Horror

Su esposo y sus hijos la esclavizaron 20 años: Así la rescataron

Te Puede Interesar

El acusado de manosear a una menor en Chimbas. No se da a conocer su nombre y rostro para preservar la identidad de la víctima.
Tribunales

Chimbas: le gritaba obscenidades a una menor y un día, junto con su hermano, se le abalanzó y la manoseó

Por Redacción Tiempo de San Juan
Alerta en San Juan por el arribo de viento Sur: cuándo llegaría
Pronóstico

Alerta en San Juan por el arribo de viento Sur: cuándo llegaría

Hay fecha prevista para la inauguración de las obras de Calle 5 video
Infraestructura

Hay fecha prevista para la inauguración de las obras de Calle 5

Las tensiones en el peronismo sanjuanino frenaron la normalización de la JUP: qué pasó
Militancia dividida

Las tensiones en el peronismo sanjuanino frenaron la "normalización" de la JUP: qué pasó

La historia de la pareja que creó una de las páginas más populares del fútbol sanjuanino
Pasó en Entretiempo

La historia de la pareja que creó una de las páginas más populares del fútbol sanjuanino