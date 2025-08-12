Chimbas: le gritaba obscenidades a una menor y un día, junto con su hermano, se le abalanzó y la manoseó

El acusado de manosear a una menor en Chimbas. No se da a conocer su nombre y rostro para preservar la identidad de la víctima.

Una adolescente, de 17 años con retraso madurativo, vivió por mucho tiempo un calvario. Tal fue el extremo que no quería salir sola de su casa porque un hombre siempre la acosaba diciéndole obscenidades. Esto ya era grave pero lo que le ocurrió en enero último en Chimbas fue aún peor. Este sujeto identificado como C.E.G. (48) se abalanzó contra ella y la manoseó.

No se da su identidad ya que la víctima vive a unos escasos metros de su casa. Según la denuncia, e ste se abalanzó contra la menor de 17 años que iba en bicicleta y la tocó. Este hombre actuó con la complicidad de su hermano, pero este solo agarró la bicicleta, C.E.G. fue el que la ultrajó sexualmente.

WhatsApp Image 2025-08-12 at 13.09.59 Fiscal Ingrid Schott y la ayudante fiscal Gabriela Molina.

La menor estaba yendo hacia una iglesia a buscar unas bolsas de arena cuando eso ocurrió. Su mamá la había mandado, pero por el camino estos hermanos la interceptaron.

C.E.G. fue notificado de esta denuncia en su contra y cada vez que se solicitó que compareciera en Tribunales no lo hizo. En marzo quedó en calidad de rebelde y con el pedido de captura vigente. Durante meses se escabulló de la Ley. Finalmente, el pasado 10 de mayo lo detuvo personal policial de la Subcomisaria Santa Lucía Este y quedó a disposición de la Justicia.

WhatsApp Image 2025-08-12 at 13.09.58 Defensor oficial Germán Riveros.

Este martes se hizo la audiencia correspondiente y tras quedar imputado por abuso sexual simple. Las partes integradas por Ingrid Schott y Gabriel Molina por la UFI ANIVI y el defensor oficial Germán Riveros llegaron a un acuerdo de juicio abreviado. Los términos fueron presentados a la jueza de Garantías Flavia Allende y esta homologó el pacto condenándolo a 6 meses de prisión condicional.

Dato: este hombre vive a un par de casa de la víctima, tiene prohibido acercarse a ella en un lapso de 2 años.