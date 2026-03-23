Robó una bicicleta y un par de zapatillas, pero lo frenaron en seco

La bicicleta y las zapatillas que fueron robados y, posteriormente, entregados a su dueño.

Un hombre de 27 años fue detenido en las últimas horas en el departamento Rawson, acusado de cometer un hurto simple en una vivienda de Villa Hipódromo. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría 28ª, quienes lograron recuperar los elementos sustraídos.

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Según informaron fuentes policiales, el hecho se originó tras un llamado de alerta que advertía sobre la presencia de un sujeto que había ingresado a un domicilio y se había llevado una bicicleta tipo playera de color verde.

Con los datos aportados, los uniformados iniciaron un operativo de búsqueda en la zona y, a los pocos minutos, lograron localizar al sospechoso. Se trataba de Ortiz, de 27 años, quien tenía en su poder no solo la bicicleta denunciada, sino también un par de zapatillas de niño cuya procedencia no pudo justificar.

Posteriormente, el damnificado se hizo presente y reconoció tanto la bicicleta como el calzado como de su propiedad, indicando que habían sido sustraídos de su vivienda momentos antes.

Ante esta situación, el sujeto fue aprehendido en el lugar y trasladado a sede policial, quedando a disposición de la Unidad Fiscal de Investigación de Flagrancia, a cargo del Dr. Oscar Oropel. La causa fue caratulada como hurto simple.