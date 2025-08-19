martes 19 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Una historia sin fin

El infinito prontuario de "Tony, el Flaco", el ladrón atrapado en Chimbas: cometió al menos 27 delitos

Oscar Oviedo fue detenido tras robar un celular en el Barrio San Francisco. Con 29 años, acumula al menos 27 causas desde 2011, la mayoría por robos agravados, hurtos calificados y delitos con armas, consolidándose como un peligro recurrente para los vecinos de Chimbas. A principios de agosto, fue noticia por haber sido liberado por error.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En agosto pasado, Tony fue liberado por error.

En agosto pasado, Tony fue liberado por error.

Un conocido ladrón volvió a ser noticia en Chimbas. Se trata de Oscar Oviedo, alias “Tony” o “Flaco”, un sujeto de 29 años con un largo historial delictivo, que fue aprehendido por efectivos del Comando Radioeléctrico Norte tras sustraer un celular. A principios de agosto, fue noticia por haber sido liberado por error.

Lee además
atrapan en chimbas al tony, un ladron con un extenso prontuario
Flagrancia

Atrapan en Chimbas al "Tony", un ladrón con un extenso prontuario
asi fue la detencion del ladron que robo en el dia del nino en rawson y el desesperado pedido a el yeyo
Video

Así fue la detención del ladrón que robó en el Día del Niño en Rawson y el desesperado pedido a "El Yeyo"

El hecho ocurrió el último domingo en el Barrio San Francisco, cuando una mujer denunció que el malviviente le había robado un teléfono Samsung J2. Al reconocerlo, la víctima indicó que se trataba de “Tony”, lo que permitió a la policía montar un operativo para atraparlo.

Cuando los uniformados intentaron detenerlo, el sujeto intentó escapar por los fondos de las viviendas de la Manzana E, iniciándose una persecución a pie. Finalmente, con un operativo cerrojo, los efectivos lograron reducirlo en el interior de una vivienda del mismo barrio.

image
"Tony" al momento de ser atrapado, seg&uacute;n se conoci&oacute; el &uacute;ltimo fin de semana.

"Tony" al momento de ser atrapado, según se conoció el último fin de semana.

Oviedo, conocido en el ambiente delictivo y con procesos judiciales desde al menos 2011, fue puesto a disposición de la UFI Delitos contra la Propiedad, que continuará con el procedimiento legal en su contra.

El historial delictivo de “El Tony” refleja una trayectoria criminal que se extiende por más de una década. Sus primeros antecedentes datan de junio de 2011, cuando fue acusado de un robo arrebató. En 2012 volvió a estar vinculado a robos graves, incluyendo un hecho de robo agravado por efracción con lesiones a la víctima, junto a denuncias por lesiones, hurtos calificados y amenazas. En 2013 acumuló múltiples causas por robos, algunas en grado de tentativa, agravados por el uso de armas, así como hurtos y lesiones. Entre 2015 y 2019 se le imputaron nuevos robos agravados, resistencias a la autoridad y robos con armas, hasta los hechos más recientes de 2022 y 2025, consolidando un patrón constante de delitos contra la propiedad.

La última noticia de 'Tony, el Flaco'

A esta larga lista de antecedentes se suma un episodio reciente que generó malestar en la policía y el ámbito judicial. El 4 de agosto pasado se conoció que Oviedo, quien ya enfrentaba causas por robo y daño, fue liberado por error. Según fuentes judiciales, había sido condenado a prisión preventiva por un asalto y debía permanecer detenido. Sin embargo, por un descuido durante su traslado a Flagrancia, los uniformados le otorgaron la libertad en relación con otra causa, la de daño, sin percatarse de la orden de prisión preventiva dictada por la UFI Delitos contra la Propiedad.

El error provocó que “El Flaco Tony” desapareciera de su domicilio y de los lugares que frecuentaba en Chimbas, generando un intenso operativo de búsqueda en toda la provincia. El malestar en los jefes policiales y algunos funcionarios judiciales es evidente, y el hecho se investiga como un posible descuido administrativo que permitió la liberación temporal de un sujeto de alto riesgo.

Temas
Seguí leyendo

Atraparon a un ladrón que trepó a un techo para robar un aire acondicionado

Robó una cata en La Bebida, huyó y los dos terminaron tras las rejas

Un conocido ladrón fue atrapado robando en Caucete

Entró a robar a una estética del centro, no levantó sospechas pero quedó filmado: el detenido, un reconocido ladrón

Le quiso sacar el radiador al auto, lo atrapó el hermano de la víctima y lo retuvo hasta que llegó la policía

Vecinos ataron a un ladrón a un poste tras robar dos botellas de fernet y cuatro cremas de enjuague

Un hombre y su hijo mataron a golpes a un presunto ladrón

La principal hipótesis que manejan sobre el asesinato del jubilado atado de pies y manos en Capital

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
lo investigaron por mala praxis y ahora lo acusan de estafa por cobrar $250.000 a un paciente para una operacion
Médico sanjuanino

Lo investigaron por mala praxis y ahora lo acusan de estafa por cobrar $250.000 a un paciente para una operación

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La policía influencer fue suspendida por un escándalo callejero y en supuesto estado de ebriedad
Otra vez la oficial Tamara

La policía influencer fue suspendida por un escándalo callejero y en supuesto estado de ebriedad

Uno de Los Gajos de Pinono fue denunciado por estafa y, para zafar, entregó tres casas
Del escenario a Tribunales

Uno de "Los Gajos de Pinono" fue denunciado por estafa y, para zafar, entregó tres casas

Lo investigaron por mala praxis y ahora lo acusan de estafa por cobrar $250.000 a un paciente para una operación
Médico sanjuanino

Lo investigaron por mala praxis y ahora lo acusan de estafa por cobrar $250.000 a un paciente para una operación

Una mujer fuera de sí provocó destrozos en el Rawson: rompió el mostrador, una Virgen y hasta un auto en la calle
Tensión total

Una mujer fuera de sí provocó destrozos en el Rawson: rompió el mostrador, una Virgen y hasta un auto en la calle

La ciclogénesis impacta en San Juan y provocará cambios bruscos en la temperatura. 
Cartón lleno

La ciclogénesis pega fuerte en San Juan: tras las lluvias, una seguidilla de viento Zonda, Sur y frío

Te Puede Interesar

Camionetas de proveedores chilenos en la zona de operaciones del proyecto de cobre Vicuña en San Juan.
Minería bajo la lupa

Piden explicaciones al proyecto Vicuña tras viralizarse imágenes de camionetas chilenas en San Juan

Por Elizabeth Pérez
El día que Huaco tocó el cielo con las manos video
Pasiones del interior

El día que Huaco tocó el cielo con las manos

Una práctica guía para realizar compras en plataformas extranjeras con dólares sin perder dinero video
Economía doméstica

Una práctica guía para realizar compras en plataformas extranjeras con dólares sin perder dinero

Con Armoa a la cabeza y tres refuerzos, UPCN arrancó su pretemporada de cara a la Liga Argentina
Vóley

Con Armoa a la cabeza y tres refuerzos, UPCN arrancó su pretemporada de cara a la Liga Argentina

En agosto pasado, Tony fue liberado por error.
Una historia sin fin

El infinito prontuario de "Tony, el Flaco", el ladrón atrapado en Chimbas: cometió al menos 27 delitos