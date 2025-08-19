El infinito prontuario de "Tony, el Flaco", el ladrón atrapado en Chimbas: cometió al menos 27 delitos

Un conocido ladrón volvió a ser noticia en Chimbas . Se trata de Oscar Oviedo, alias “Tony” o “Flaco” , un sujeto de 29 años con un largo historial delictivo, que fue aprehendido por efectivos del Comando Radioeléctrico Norte tras sustraer un celular. A principios de agosto, fue noticia por haber sido liberado por error .

Video Así fue la detención del ladrón que robó en el Día del Niño en Rawson y el desesperado pedido a "El Yeyo"

El hecho ocurrió el último domingo en el Barrio San Francisco , cuando una mujer denunció que el malviviente le había robado un teléfono Samsung J2. Al reconocerlo, la víctima indicó que se trataba de “Tony”, lo que permitió a la policía montar un operativo para atraparlo.

Cuando los uniformados intentaron detenerlo, el sujeto intentó escapar por los fondos de las viviendas de la Manzana E, iniciándose una persecución a pie. Finalmente, con un operativo cerrojo, los efectivos lograron reducirlo en el interior de una vivienda del mismo barrio.

image "Tony" al momento de ser atrapado, según se conoció el último fin de semana.

Oviedo, conocido en el ambiente delictivo y con procesos judiciales desde al menos 2011, fue puesto a disposición de la UFI Delitos contra la Propiedad, que continuará con el procedimiento legal en su contra.

El historial delictivo de “El Tony” refleja una trayectoria criminal que se extiende por más de una década. Sus primeros antecedentes datan de junio de 2011, cuando fue acusado de un robo arrebató. En 2012 volvió a estar vinculado a robos graves, incluyendo un hecho de robo agravado por efracción con lesiones a la víctima, junto a denuncias por lesiones, hurtos calificados y amenazas. En 2013 acumuló múltiples causas por robos, algunas en grado de tentativa, agravados por el uso de armas, así como hurtos y lesiones. Entre 2015 y 2019 se le imputaron nuevos robos agravados, resistencias a la autoridad y robos con armas, hasta los hechos más recientes de 2022 y 2025, consolidando un patrón constante de delitos contra la propiedad.

La última noticia de 'Tony, el Flaco'

A esta larga lista de antecedentes se suma un episodio reciente que generó malestar en la policía y el ámbito judicial. El 4 de agosto pasado se conoció que Oviedo, quien ya enfrentaba causas por robo y daño, fue liberado por error. Según fuentes judiciales, había sido condenado a prisión preventiva por un asalto y debía permanecer detenido. Sin embargo, por un descuido durante su traslado a Flagrancia, los uniformados le otorgaron la libertad en relación con otra causa, la de daño, sin percatarse de la orden de prisión preventiva dictada por la UFI Delitos contra la Propiedad.

El error provocó que “El Flaco Tony” desapareciera de su domicilio y de los lugares que frecuentaba en Chimbas, generando un intenso operativo de búsqueda en toda la provincia. El malestar en los jefes policiales y algunos funcionarios judiciales es evidente, y el hecho se investiga como un posible descuido administrativo que permitió la liberación temporal de un sujeto de alto riesgo.