domingo 17 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Rivadavia

Robó una cata en La Bebida, huyó y los dos terminaron tras las rejas

El hecho ocurrió en el Barrio Jardín de La Bebida, donde un joven sustrajo una jaula con el ave. Fue perseguido por familiares de la víctima y finalmente detenido por la Policía en Avenida Ignacio de la Roza.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Fotos: La Diecinueve.

Fotos: La Diecinueve.

Un joven de 22 años fue detenido el pasado viernes en Rivadavia, luego de robar una jaula con una cata en el interior de una vivienda ubicada en el Barrio Jardín de La Bebida. El hecho ocurrió durante la tarde, cuando Ángel David Pante Cortés aprovechó un descuido de los dueños de casa para llevarse el animal. La situación derivó en una persecución que terminó en la Avenida Ignacio de la Roza, donde finalmente fue reducido.

Lee además
en chimbas, lo interceptaron por conducir un auto de manera peligrosa y termino detenido por llevar un arma
Operativo

En Chimbas, lo interceptaron por conducir un auto de manera peligrosa y terminó detenido por llevar un arma
Víctor Emanuel Villarreal, alias “Bicho”.
Impactante

Cumpleaños violento en Rivadavia: uno de los "Bicho" Villareal sufrió una paliza después de darle un sillazo a un menor

De acuerdo a la información del portal La Diecinueve, el sospechoso habría ingresado al domicilio sin ejercer violencia y tomó la jaula, escapando rápidamente de la escena. Sin embargo, algunos testigos y familiares de la víctima advirtieron lo sucedido e iniciaron la persecución por las calles del barrio.

La corrida se extendió hasta la zona de Ignacio de la Roza, donde el presunto ladrón fue interceptado por allegados a los damnificados. Según detallaron fuentes policiales, estas personas lograron retenerlo y evitar su huida, aunque por sus propios medios, lo que implicó un forcejeo.

Minutos más tarde, efectivos de la Comisaría 38° llegaron al lugar y trasladaron a Pante Cortés a la comisaría, donde quedó a disposición de la Justicia.

Temas
Seguí leyendo

Cayó en el Barrio La Estación un prófugo que hace 10 meses no volvió de una salida transitoria

Un conocido ladrón fue atrapado robando en Caucete

Beba fallecida en Santa Lucía: que pasó minutos antes de la tragedia

En Rivadavia: acusan de robarle los datos de la tarjeta a un amigo para comprarse una bici

Terrible tragedia en Santa Lucía: murió una beba de 1 año tras caer a un canal

Intentó sobornar a policías con ladrillones en Santa Lucía

Detienen a un hombre por robar un reflector en una escuela de Rawson

Intentó robar dos bicicletas en barrio La Huella y lo detuvo la Policía

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Víctor Emanuel Villarreal, alias “Bicho”.
Impactante

Cumpleaños violento en Rivadavia: uno de los "Bicho" Villareal sufrió una paliza después de darle un sillazo a un menor

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Beba fallecida en Santa Lucía: que pasó minutos antes de la tragedia
Triste noticia

Beba fallecida en Santa Lucía: que pasó minutos antes de la tragedia

Terrible tragedia en Santa Lucía: murió una beba de 1 año tras caer a un canal
UFI Delitos Especiales

Terrible tragedia en Santa Lucía: murió una beba de 1 año tras caer a un canal

En Rivadavia: acusan de robarle los datos de la tarjeta a un amigo para comprarse una bici
Que un amigo es una luz...

En Rivadavia: acusan de robarle los datos de la tarjeta a un amigo para comprarse una bici

Detienen a un sujeto por vender milanesas hechas con papel higiénico
Qué chanta

Detienen a un sujeto por vender milanesas hechas con papel higiénico

Agustín Homedes, uno de los encargados de la expedición. Fotos: Leandro Porcel. video
Video

Conocé por dentro la nave espacial que aterrizó en el corazón de Rawson

Te Puede Interesar

Casi oficial: Fabián Martín y Laura Palma encabezan la lista del orreguismo
Definición

Casi oficial: Fabián Martín y Laura Palma encabezan la lista del orreguismo

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cómo es vivir al lado de un cementerio: convivir con el dolor ajeno, olores y tumbas como paisaje video
Convivencias forzadas

Cómo es vivir al lado de un cementerio: convivir con el dolor ajeno, olores y tumbas como paisaje

Cristian Andino, candidato: encabezará la lista del peronismo para las legislativas y resta conocer qué hara Gioja
Elecciones 2025

Cristian Andino, candidato: encabezará la lista del peronismo para las legislativas y resta conocer qué hara Gioja

Víctor Emanuel Villarreal, alias “Bicho”.
Impactante

Cumpleaños violento en Rivadavia: uno de los "Bicho" Villareal sufrió una paliza después de darle un sillazo a un menor

Los niños y niñas de San Juan dicen lo que piensan: jugamos con refranes video
Tiempo Pregunta

Los niños y niñas de San Juan dicen lo que piensan: jugamos con refranes