Robó una cata en La Bebida, huyó y los dos terminaron tras las rejas

Un joven de 22 años fue detenido el pasado viernes en Rivadavia , luego de robar una jaula con una cata en el interior de una vivienda ubicada en el Barrio Jardín de La Bebida . El hecho ocurrió durante la tarde, cuando Ángel David Pante Cortés aprovechó un descuido de los dueños de casa para llevarse el animal. La situación derivó en una persecución que terminó en la Avenida Ignacio de la Roza, donde finalmente fue reducido.

Impactante Cumpleaños violento en Rivadavia: uno de los "Bicho" Villareal sufrió una paliza después de darle un sillazo a un menor

Operativo En Chimbas, lo interceptaron por conducir un auto de manera peligrosa y terminó detenido por llevar un arma

De acuerdo a la información del portal La Diecinueve, el sospechoso habría ingresado al domicilio sin ejercer violencia y tomó la jaula, escapando rápidamente de la escena. Sin embargo, algunos testigos y familiares de la víctima advirtieron lo sucedido e iniciaron la persecución por las calles del barrio.

La corrida se extendió hasta la zona de Ignacio de la Roza, donde el presunto ladrón fue interceptado por allegados a los damnificados. Según detallaron fuentes policiales, estas personas lograron retenerlo y evitar su huida, aunque por sus propios medios, lo que implicó un forcejeo.

Minutos más tarde, efectivos de la Comisaría 38° llegaron al lugar y trasladaron a Pante Cortés a la comisaría, donde quedó a disposición de la Justicia.