Un conocido ladrón fue atrapado robando en Caucete

Un hecho delictivo ocurrido en horas de la tarde terminó con un conocido ladrón tras las rejas en el departamento Caucete.

Personal del Comando Radioeléctrico Este detuvo a Pablo Javier Ferrer Puy en la diagonal Sarmiento, entre calles Urquiza y Rawson , cuando intentaba robar un celular en la papelería Sarmiento.

La víctima fue una mujer, a quien el delincuente le sustrajo un celular Motorola E40. Tras el rápido accionar policial, el malviviente fue aprehendido en el lugar y quedó a disposición de la UFI Flagrancia.

Ferrer Puy cuenta con antecedentes delictivos y ahora nuevamente deberá rendir cuentas ante la Justicia por este nuevo hecho de robo.