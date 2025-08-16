domingo 17 de agosto 2025

Flagrancia

Un conocido ladrón fue atrapado robando en Caucete

El malviviente tiene prontuario delictivo y ahora fue aprehendido por sustraer un celular.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-08-16 at 22.14.24

Un hecho delictivo ocurrido en horas de la tarde terminó con un conocido ladrón tras las rejas en el departamento Caucete.

Personal del Comando Radioeléctrico Este detuvo a Pablo Javier Ferrer Puy en la diagonal Sarmiento, entre calles Urquiza y Rawson, cuando intentaba robar un celular en la papelería Sarmiento.

La víctima fue una mujer, a quien el delincuente le sustrajo un celular Motorola E40. Tras el rápido accionar policial, el malviviente fue aprehendido en el lugar y quedó a disposición de la UFI Flagrancia.

Ferrer Puy cuenta con antecedentes delictivos y ahora nuevamente deberá rendir cuentas ante la Justicia por este nuevo hecho de robo.

