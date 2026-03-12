jueves 12 de marzo 2026

Flagrancia

Condenan al ladrón que se llevó un insólito objeto de un super sanjuanino

No es la primera vez que cae este ladrón y por tal razón el juez lo declaró reincidente. Cuando estaba siendo aprehendido este amenazó al damnificado diciéndole: "Ya voy a salir del penal y te voy a venir a buscar".

Por Redacción Tiempo de San Juan
ginsberg (1)

La justicia sanjuanina condenó a Franco Ever Ginsberg Molina tras un frustrado intento de robo en el supermercado "Un Rincón de Napoli", ubicado en la intersección de calle Pueyrredón y General Acha. El hecho ocurrió el pasado 21 de febrero, alrededor de las 19:40 horas, cuando el sujeto ingresó al local y se dirigió directamente a un exhibidor de donde sustrajo dos blísters de afeitadoras Gillette Match 3. Con una maniobra que pretendía ser discreta, colocó los artículos en un canasto junto a otros productos para simular una compra legítima, pero sus movimientos ya estaban siendo vigilados de cerca por el personal del establecimiento.

La treta final de Ginsberg Molina consistió en presentarse en la caja 1 y, justo antes de abonar, manifestar que había olvidado su tarjeta de débito, dejando el canasto sobre el mostrador para salir rápidamente del local. Sin embargo, el encargado de cajas advirtió de inmediato que las afeitadoras ya no estaban entre la mercadería restante. Ante la alerta, el guardia de seguridad interceptó al sospechoso en la zona del estacionamiento. Lejos de deponer su actitud, el delincuente se ofuscó y se trenzó en un forcejeo con el custodio, momento en el cual las afeitadoras -valuadas en $28.000- cayeron al suelo, dejando al descubierto el ilícito.

Finalmente, con la intervención de un agente el hombre fue reducido, aunque no sin antes lanzar violentas amenazas contra el guardia, asegurando que una vez que recuperara su libertad lo buscaría para golpearlo. Ante la flagrancia del hecho dieron inicio al procedimiento especial.

El caso se resolvió mediante un juicio abreviado donde acreditaron el delito de hurto en grado de tentativa. Debido a sus antecedentes previos, el juez dictó una condena de un mes de prisión efectiva y lo declaró oficialmente reincidente, ordenando su traslado inmediato al Servicio Penitenciario Provincial bajo prisión preventiva.

