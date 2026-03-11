miércoles 11 de marzo 2026

En Santa Lucía

Camperas de marca y una cadenita de plata, el botín de un ladrón que entró a robar a la casa de una jubilada

El sospechoso fue detenido con una mochila poco después del hecho y quedó a disposición de la Justicia. Será juzgado por Flagrancia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un ladrón de 19 años fue detenido en Santa Lucía luego de ser señalado como el presunto autor de un robo en la casa de una mujer de 60 años. El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría 29na, quienes lograron aprehender al sospechoso y recuperar parte de los objetos sustraídos. Intervino Flagrancia.

Todo comenzó cuando una mujer de 60 años denunció que delincuentes habían ingresado a su casa, ubicada sobre calle Godoy Cruz. Según indicó, para entrar dañaron la cerradura del portón de ingreso y también la reja de una ventana perteneciente al dormitorio de su hija.

Tras tomar conocimiento del hecho, los policías realizaron recorridas y tareas de búsqueda en la zona. En ese marco lograron ubicar a un sospechoso, identificado como Sosa Flores, de 19 años.

Al momento de ser interceptado, el joven tenía en su poder varios de los elementos denunciados como robados, entre ellos una mochila, una billetera con tarjetas bancarias, cuatro camperas de la marca Ansilta y una cadenita de plata.

Por disposición judicial, el acusado quedó a disposición de la UFI Flagrancia, donde se lo investiga por el delito de robo agravado, mientras continúan las actuaciones del caso.

