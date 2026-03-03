La Vuelta a San Juan Damas 2026 levantó su telón con un explosivo Prólogo en Santa Lucía

La Vuelta a San Juan Damas 2026 comenzó este martes con el tradicional Prólogo en Santa Lucía, una etapa corta pero intensa que marcó el inicio oficial de una nueva edición que vuelve a reunir a lo mejor del ciclismo femenino nacional e internacional.

La largada fue a las 19 desde la intersección de Colón y Tomás Edison. El trazado avanzó por calle Colón hacia el norte hasta Cordillera de los Andes, luego al este hasta San Juan, descendió al sur por San Lorenzo, retomó al oeste hasta Colón y cerró nuevamente hacia el norte hasta la línea de meta, en el mismo punto de partida. El recorrido tuvo una extensión aproximada de 7,6 kilómetros por giro, en un circuito completamente urbano que exigió potencia y precisión en cada curva.

En lo deportivo, las primeras mallas líderes ya tienen dueñas. En Junior, la puntera es la sanjuanina Pía Nerea Manzano Hermoso; en Máster (+45), lidera María Alejandra Prezioso; mientras que en Elite, la malla quedó en manos de Agostina Nerea Fagnani, tras el parcial inicial que ordenó la general.

La competencia es organizada por la Fundación Planeta Ramírez, cuenta con el apoyo de la Federación Ciclista Sanjuanina y la fiscalización de la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta. El principal auspiciante es el Gobierno de San Juan, con el respaldo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y la Agencia Deportes San Juan.

Más de 150 ciclistas provenientes de distintos puntos del país y delegaciones de Uruguay, Brasil, Bolivia y Chile forman parte de la edición 2026, consolidando el crecimiento sostenido del pelotón femenino en la región.

La acción continuará este miércoles 4 de marzo con la primera etapa en Santa Lucía, desde las 16, sobre un circuito urbano que se recorrerá en tres vueltas para completar un total de 61,8 kilómetros. La Vuelta ya está en marcha y promete una semana a pura velocidad en las rutas sanjuaninas.