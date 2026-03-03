martes 3 de marzo 2026

"Nuestro club también crece": San Martín informó las obras del club, ¿con palito para Desamparados?

El Verdinegro difundió este martes un video mostrando las mejoras en su predio de inferiores, con tres canchas y nueva iluminación LED. La publicación llegó dos días después de la inauguración de las luces en Desamparados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
“Nuestro club también crece”, publicaron desde la institución verdinegra en sus redes sociales, acompañando un video con imágenes del predio de inferiores. La frase, breve pero contundente, dejó flotando una pregunta: ¿hubo palito para el clásico rival?

En el posteo, el club destacó las mejoras en su predio formativo, donde -según detallaron- entrenan más de 300 chicos y chicas a diario. “3 canchas para entrenamientos, 2 de césped natural y 1 de césped sintético con iluminación LED”, enumeraron, antes de cerrar con un llamado a la comunidad: “Sigamos creciendo, hagamos esto posible, apoya a tu Club”.

El mensaje llegó apenas dos días después de que Desamparados viviera una jornada festiva con la puesta en marcha de su nuevo sistema de iluminación LED en el estadio del barrio Patricias Sanjuaninas. El acto fue encabezado por su presidente, Martín Sassul, y contó con la presencia del vicegobernador Fabián Martín, además de dirigentes, autoridades y una multitud de hinchas. Hubo descubrimiento de placa, fuegos artificiales y estreno oficial en la previa del partido ante Atenas de Pocito.

La obra puyutana incluyó proyectores modulares de alta eficiencia, con tecnología LED Philips Zeus 1500 y una potencia que alcanza los 210.000 lúmenes, además de una vida útil estimada superior a las 100.000 horas.

