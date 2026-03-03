"Nuestro club también crece": San Martín informó las obras del club, ¿con palito para Desamparados?

¿El clásico de la infraestructura? Tras la inauguración de las nuevas luces en el estadio de Sportivo Desamparados el último domingo, este martes al mediodía fue San Martín quien salió a mostrar avances propios. Y el mensaje no pasó inadvertido.

“Nuestro club también crece”, publicaron desde la institución verdinegra en sus redes sociales, acompañando un video con imágenes del predio de inferiores. La frase, breve pero contundente, dejó flotando una pregunta: ¿hubo palito para el clásico rival?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CASanMartinSJ/status/2028851334007398696&partner=&hide_thread=false Aquí nuestro Club, también crece.



Nuestro predio de inferiores, donde día a día más de 300 chicos y chicas entrenan y se forman sigue sumando infraestructura.



3 canchas para entrenamientos, 2 de césped natural, 1 de césped sintético con iluminación led.



Sigamos creciendo,… pic.twitter.com/6oCLZJtQyP — Club Atlético San Martín (@CASanMartinSJ) March 3, 2026

En el posteo, el club destacó las mejoras en su predio formativo, donde -según detallaron- entrenan más de 300 chicos y chicas a diario. “3 canchas para entrenamientos, 2 de césped natural y 1 de césped sintético con iluminación LED”, enumeraron, antes de cerrar con un llamado a la comunidad: “Sigamos creciendo, hagamos esto posible, apoya a tu Club”.

El mensaje llegó apenas dos días después de que Desamparados viviera una jornada festiva con la puesta en marcha de su nuevo sistema de iluminación LED en el estadio del barrio Patricias Sanjuaninas. El acto fue encabezado por su presidente, Martín Sassul, y contó con la presencia del vicegobernador Fabián Martín, además de dirigentes, autoridades y una multitud de hinchas. Hubo descubrimiento de placa, fuegos artificiales y estreno oficial en la previa del partido ante Atenas de Pocito.

La obra puyutana incluyó proyectores modulares de alta eficiencia, con tecnología LED Philips Zeus 1500 y una potencia que alcanza los 210.000 lúmenes, además de una vida útil estimada superior a las 100.000 horas.