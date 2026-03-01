domingo 1 de marzo 2026

Obras

Desamparados inauguró su nueva iluminación LED en una noche histórica

Con presencia del vicegobernador Fabián Martín, descubrimiento de placa y un show de fuegos artificiales, el Víbora inauguró las flamantes luminarias que marcan un antes y un después en su infraestructura.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Sportivo Desamparados vivió una jornada inolvidable con la puesta en marcha de su nuevo sistema de iluminación LED, una obra que representa un salto de calidad para la institución y acompaña el crecimiento deportivo que viene consolidando en los últimos años. El acto estuvo encabezado por el presidente del club, Martín Sassul, y contó con la presencia del vicegobernador Fabián Martín, además de autoridades provinciales, dirigentes y una multitud de hinchas que celebraron el acontecimiento.

La ceremonia incluyó el tradicional descubrimiento de placa y un impactante espectáculo de fuegos artificiales que iluminó el cielo del barrio, coronando una noche cargada de emoción. El estreno oficial se produjo este domingo, en la previa del encuentro ante Atenas de Pocito por la cuarta fecha del Torneo Apertura de Primera División, donde el Víbora salió a escena con el objetivo de recuperar la punta del campeonato bajo las nuevas luces.

La obra contempló la instalación de proyectores modulares de alta eficiencia, con una potencia que alcanza los 210.000 lúmenes. El sistema incorpora tecnología LED Philips Zeus 1500 (100-277 Vca), con ópticas de alta transparencia y estructura de aluminio especialmente diseñada para optimizar la disipación del calor. Además, posee una vida útil superior a las 100.000 horas, lo que asegura durabilidad y un rendimiento sostenido en el tiempo.

La inversión principal fue realizada por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes de la provincia, conducido por Guido Romero, mientras que el Ministerio de Infraestructura, a cargo de Fernando Perea, intervino en la ejecución de los trabajos.

