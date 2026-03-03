martes 3 de marzo 2026

Reclamo

Los choferes sanjuaninos exigen dejar el horario de verano de los recorridos tras el inicio de clases

El gremio UTA pidió a la Secretaría de Transporte que intime a ATAP a dejar el cronograma de verano y normalizar el servicio. Amenazan con tomar medidas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los choferes de colectivos de San Juan piden a las empresas que se reestablezca el horario normal de los recorridos y se deje de circular con horario de verano, tras el inicio de clases.

La seccional San Juan de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que nuclea a los choferes de colectivo, presentó este 2 de marzo un reclamo formal ante la Secretaría de Transporte de la provincia para que intime a la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) a restablecer de inmediato los horarios habituales del servicio de corta distancia. A través de un comunicado difundido el lunes, el gremio conducido por Héctor Marcelo Maldonado, secretario general de la delegación local, manifestó su malestar por la continuidad del cronograma de verano pese al inicio del ciclo lectivo 2026.

Desde la UTA señalaron que el planteo fue realizado ante la Secretaría de Transporte en su carácter de organismo de control, con el objetivo de que se ordene a ATAP “regularizar los horarios normales y desistir de mantener los horarios de verano”.

En el documento, la organización sindical advirtió que la situación afecta especialmente a los trabajadores del sector. “Por diferencias con el Gobierno provincial, una vez más los perjudicados son los trabajadores”, expresaron. Además, sostuvieron que con el esquema vigente “es imposible cumplir con esos horarios y en la mayoría de las vueltas se pierde el tiempo de descanso en los paraderos o puntas de línea”.

image

La conducción sindical remarcó que las modificaciones en recorridos y frecuencias impactan en las condiciones laborales de los choferes y en la organización del servicio, en un contexto de mayor demanda por el inicio de clases.

Finalmente, desde la Junta Ejecutiva y el cuerpo de delegados advirtieron que, si no se revierte la situación, podrían adoptarse medidas gremiales. “De continuar con esta actitud, se analizarán las medidas que se consideren necesarias en resguardo de los derechos de los compañeros”, señalaron.

