La lucha de un sanjuanino contra la fuerza de la naturaleza

Este lunes, después de que la temperatura tocara los 40 grados en San Juan, llegó el fuerte viento Sur que, tal como indicaban las alertas, sopló a elevada velocidad y generó diversas complicaciones.
Durante la jornada de ayer lunes, tras la llegada del intenso viento, un sanjuanino vivió momentos de tensión y las imágenes se hicieron virales.
En ese contexto, un sanjuanino vivió un momento de tensión: tuvo que sostener su portón con su propio cuerpo.
El video muestra el momento en que el hombre, después de haber colocado palos e incluso una escalera para reforzar el portón, decide utilizar su propio cuerpo para hacer fuerza contra el viento.
Las imágenes, captadas por sus familiares, recorrieron las redes sociales, donde exhibieron la resistencia del hombre frente al fuerte viento sanjuanino y recibieron diversos comentarios.