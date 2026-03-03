martes 3 de marzo 2026

En las redes

La lucha de un sanjuanino contra la fuerza de la naturaleza

Durante la jornada de ayer lunes, tras la llegada del intenso viento, un sanjuanino vivió momentos de tensión y las imágenes se hicieron virales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El sanjuanino que le puso el cuerpo al viento para sostener su portón y se hizo viral.

Este lunes, después de que la temperatura tocara los 40 grados en San Juan, llegó el fuerte viento Sur que, tal como indicaban las alertas, sopló a elevada velocidad y generó diversas complicaciones.

En ese contexto, un sanjuanino vivió un momento de tensión: tuvo que sostener su portón con su propio cuerpo.

El video muestra el momento en que el hombre, después de haber colocado palos e incluso una escalera para reforzar el portón, decide utilizar su propio cuerpo para hacer fuerza contra el viento.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "El viento Sur llegó con fuerza a San Juan después de una jornada sofocante de 40 grados y dejó escenas tan impactantes como esta: un hombre tuvo que usar su propio cuerpo para sostener el portón de su casa y evitar que el viento lo arrancara. La impresionante resistencia quedó registrada en video y rápidamente se volvió viral. Más info en @tiempodesanjuan #viento #videoviral"
View this post on Instagram

Las imágenes, captadas por sus familiares, recorrieron las redes sociales, donde exhibieron la resistencia del hombre frente al fuerte viento sanjuanino y recibieron diversos comentarios.

