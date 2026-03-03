La lucha de un sanjuanino contra la fuerza de la naturaleza

El sanjuanino que le puso el cuerpo al viento para sostener su portón y se hizo viral.

Este lunes, después de que la temperatura tocara los 40 grados en San Juan, llegó el fuerte viento Sur que, tal como indicaban las alertas, sopló a elevada velocidad y generó diversas complicaciones.

En ese contexto, un sanjuanino vivió un momento de tensión: tuvo que sostener su portón con su propio cuerpo.

El video muestra el momento en que el hombre, después de haber colocado palos e incluso una escalera para reforzar el portón, decide utilizar su propio cuerpo para hacer fuerza contra el viento.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "El viento Sur llegó con fuerza a San Juan después de una jornada sofocante de 40 grados y dejó escenas tan impactantes como esta: un hombre tuvo que usar su propio cuerpo para sostener el portón de su casa y evitar que el viento lo arrancara. La impresionante resistencia quedó registrada en video y rápidamente se volvió viral. Más info en @tiempodesanjuan #viento #videoviral" View this post on Instagram

Las imágenes, captadas por sus familiares, recorrieron las redes sociales, donde exhibieron la resistencia del hombre frente al fuerte viento sanjuanino y recibieron diversos comentarios.