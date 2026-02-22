Poesía entre pisadas: los cuadraditos en las veredas céntricas de San Juan que invitan a reflexionar mientras se camina

"Probemos saludar a desconocidos, a ver si aparece el amor". Con esta invitación, que parece desprenderse del suelo mismo, el inefable Jorge Leónidas Escudero recibe a quienes transitan por el centro sanjuanino . Al recorrer ciertas calles de la ciudad, el peatón se sumerge en una experiencia que trasciende el simple acto de caminar: entre baldosa y baldosa, cada veinte metros aproximadamente, aparecen mensajes que buscan ser descubiertos, renglones de poesía y filosofía que inspiran y detienen el ritmo frenético de la rutina urbana. Para aquel que repara en sus pies al transitar, la vereda deja de ser un espacio inerte para convertirse en un sendero de diálogos, donde la tinta y el mármol proponen una pausa necesaria para la introspección.

Esta iniciativa, conocida como el Camino del Encuentro, tiene una historia profunda de colaboración interreligiosa y social. Leonardo Siere , presidente de la Sociedad Israelita en San Juan, cuenta a TIEMPO DE SAN JUAN que el origen se remonta al año 2016, cuando la Sociedad Israelita, con motivo de su centenario, colocó placas sobre la avenida Córdoba. Según explica Siere, la idea evolucionó mediante el diálogo con otras instituciones: "Años después, en conversaciones que tuvieron la Sociedad Israelita de Beneficencia de San Juan y el Club Sirio Libanés, entendieron que era muy positivo para las entidades generar un sendero de encuentros, un sendero de diálogos. Materialmente era posible porque estaban a corta distancia las entidades y entendieron que el mensaje era de alto impacto y muy positivo para la construcción social".

image

A este proyecto se sumó el Arzobispado de San Juan, definiendo un recorrido con tres puntos clave de inicio: la Sociedad Israelita, la Catedral de San Juan y el Club Sirio Libanés con placas sobre otras calles como Entre Ríos. Así se lograba unir con ideas, pensamientos, reflexiones los centros que condensan religiones distintas pero con un mismo espíritu de celebración de la vida.

La selección de los textos fue un proceso meticuloso de consenso entre referentes de los tres espacios, quienes verificaron la veracidad y concordancia de cada cita antes de plasmarlas. El compromiso comunitario fue tal que jóvenes de la Sociedad Israelita y del Club Sirio Libanés consultaron personalmente a los vecinos para obtener su conformidad antes de instalar las placas frente a sus propiedades, recibiendo un apoyo unánime.

Las placas, colocadas con el apoyo de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, presentan un formato estándar, a excepción de tres piezas de gran formato situadas en las entradas de las instituciones principales. Estas tres placas mayores comparten un mismo mensaje de paz universal tomado del profeta Isaías.

La idea es que este año se organicen quincenalmente recorridos con ingreso a las entidades, dijo Siere.

image

Sobre el propósito final de este recorrido, Siere destaca: "El deseo seguramente de las tres entidades es que todos los sanjuaninos se sientan orgullosos de tener este sendero en la provincia, que lo recorran, que sientan el valor del mensaje, que cuando se detengan frente a una placa y vean algún mensaje que les llama la atención, averigüen más, conozcan sobre el autor de la frase, el mensaje, el contexto y que esas frases que llevan al encuentro y que llaman al diálogo de lo que se denomina por las partes la fraternidad". La meta es movilizar la conciencia ciudadana sobre el hecho de que el compromiso con el otro es un elemento irrenunciable para la construcción de la sociedad.

image

image

Algunas frases

Invitamos a los caminantes a detener su marcha y dejarse interpelar por estas voces que conviven bajo sus pasos. Es posible encontrar el mensaje de Isaías que reza que forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas, no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. También las palabras de Martin Luther King recordándonos que siempre está bien hacer el bien y que incluso si supiera que mañana el mundo podría estallar, igual plantaría mi manzana. Malala Yousafzai nos dice que debemos decirles a nuestras jóvenes que sus voces son importantes y que un niño, un maestro, un libro, una pluma, pueden cambiar el mundo. Albert Camus define la paz como la única batalla que vale la pena librar, mientras Victoria Ocampo confiesa creer más que todo en la fuerza del ejemplo.

image

El sendero también nos ofrece la sabiduría de Rabindranath Tagore, quien pide ser como el sándalo y perfuma hasta el hacha que te hiere, o la del Profeta del Islam al señalar que ninguno de vosotros cree hasta que quiera para su hermano lo que quiera para sí mismo. José de San Martín nos habla de la amistad como aquella que enmienda mis errores o reprueba mis desaciertos, y Emily Dickinson nos asegura que si se quiere viajar lejos, no hay mejor nave que un libro. San Juan Pablo II nos recuerda que la paz es un don de Dios y, al mismo tiempo, una tarea de todos, además de señalar que la paz exige cuatro condiciones esenciales: verdad, justicia, amor y libertad. Domingo Faustino Sarmiento sentencia que todos los problemas son problemas de Educación, mientras que San Francisco de Asís nos invita a ser un instrumento de paz donde hay odio, déjame sembrar amor. Ana Frank nos regala su esperanza al decir que no pienso en toda la miseria sino en la belleza que todavía permanece, San Agustín nos enseña que la medida del amor es amar sin medida y Antoine de Saint-Exupéry nos insta a poner la inteligencia al servicio del amor. Finalmente, Némer Barud nos deja una reflexión eterna: el amor es nuestro único parentesco con la eternidad. Cada una de estas frases es un mundo por descubrir en la próxima caminata por el centro.

image