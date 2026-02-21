De San Juan al frío de Rusia: la historia de Rosalba Oliva, la pianista que conquistó Ekaterimburgo

Rosalba Oliva es una pianista sanjuanina que reside en Rusia desde hace años y formó su carrera profesional en el país euroasiático. Lo que comenzó siendo un viaje de capacitación terminó convirtiéndose en una experiencia que marcó su destino en la música. Este sábado 21 de febrero se presentará en Bem Brasil a partir de las 22:30 horas, donde tocará composiciones propias y clásicas.

La vida de Rosalba siempre estuvo acompañada por el arte musical. Hija del reconocido músico Tito Oliva, en su casa siempre hubo un ambiente ligado a la disciplina que eligió como forma de vida. "Siempre había en mi casa algún ensayo o, de forma espontánea, íbamos al auditorio a escuchar los conciertos de los viernes de la Orquesta Sinfónica. Además, yo también asistía a la escuela de música”, expresó a Tiempo de San Juan.

Comenzó su formación estudiando piano, luego se dedicó un tiempo al violonchelo y, finalmente, volvió a las teclas, instrumento que la acompaña hasta la actualidad. Su interés por el mismo nació a partir de un concierto que vio en el Auditorio de la mano de un profesor suyo. “Una de las cosas que me hizo confirmar esa decisión fue escucharlo a mi profesor uno de esos viernes. Lo oí tocar el Concierto n.º 1 de Chaikovski en el Juan Victoria y eso me motivó e inspiró muchísimo", comentó.

A los 23 años se le presentaría una oportunidad de la mano de su maestro, Miguel Ángel Scebba, para profesionalizarse en Rusia. No dudó en aprovecharla y terminó viajando a ese país para estudiar en un conservatorio. "Me interesaba aprender el idioma y, en general, la idea de vivir la experiencia en otro país; conocer otras culturas y, por qué no, algo realmente diferente”, detalló.

Al principio, planeaba quedarse tres años solamente para tomar clases con un profesor y, finalmente, fue cautivada por la cultura rusa y tomó la decisión de quedarse por mucho tiempo más. Sin embargo, no fue fácil para Rosalba. Cuando llegó le costó adaptarse a la vida social por sus pocos conocimientos sobre el idioma, aunque después se aggiornó a la comunidad. "No entendía nada y toda esa sensación era de mucho estrés. Pero después sí me acuerdo de que, por ejemplo, los primeros días —incluso en este estado que yo tenía de estrés— me tocaban la puerta; era una chica que después terminó siendo mi amiga y que hablaba en italiano. Imaginate, ella hacía todo el esfuerzo del mundo para comunicarse conmigo".

"Empecé a ver esa calidez que en realidad tienen y esas ganas de conocerme, de saber de mi cultura; porque después, con el tiempo, entendí que ellas aman Argentina y Latinoamérica. Además, son fanáticos del español", continuó la artista.

Tras seis años de asistir a la academia en la ciudad de Ekaterimburgo, pudo recibirse y, de esta manera, comenzar una nueva etapa en su vida para tocar en concierto y tener nuevas experiencias ligadas a lo musical. En su última etapa de cursado, formó un dúo con un clarinetista de Colombia dedicado al jazz. "Vi que había otro mundo además de la música clásica en Rusia y me sorprendió un montón; empecé a ir seguido a los conciertos donde tocaba él. En un momento, entre los dos empezamos a tocar y armamos nuestro dúo de música latinoamericana. También decidimos incluir algunas piezas rusas; la idea era armar nuestro grupo con nuestra propia música”, contó Rosalba.

La experiencia en grupo le dio un nuevo aprendizaje diferente a la orquesta: la exploración a partir de la improvisación. En este sentido, Rosalba mencionó que le costó bastante pasar de la música clásica a la espontaneidad. Explicó que en la música clásica se debe ser lo más fiel posible a lo que escribió el compositor, interpretando su obra. “Aunque hay espacio para la creatividad en la interpretación, se debe seguir al autor. En cambio, en el jazz, la partitura a menudo consiste en acordes o una estructura armónica y, aunque hay una melodía en los estándares de jazz, se puede cambiar lo que está escrito”.

“Para un músico clásico, obviamente eso choca un montón porque uno está acostumbrado a tocar exacto como está escrito en la partitura”, siguió explicando.

En tanto, la pianista describió cómo es la sociedad en Rusia y resaltó el gusto del pueblo ruso por la música y su curiosidad de escuchar música en vivo. “Ellos salen mucho e incluso asiste gente que no tiene relación con el arte; porque, obviamente, siendo músico yo voy a escuchar a tal pianista, pero se nota que el público no está compuesto necesariamente por músicos, sino por profesionales de ámbitos totalmente distintos”.

Rosalba es otro talento sanjuanino for export que logró destacar, haciendo conocer su arte en un ámbito cultural extranjero. Su experiencia en Rusia no solo la llevó a indagar una cosmovisión diferente, sino que la transformó desde lo profesional. Lo que empezó orquestándose como un viaje de pocas clases, la vida lo improvisó y sorprendió a Rosalba para que Rusia fuera el destino de su vida, al menos hasta este momento.