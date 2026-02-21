sábado 21 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Talento local

De San Juan al frío de Rusia: la historia de Rosalba Oliva, la pianista que conquistó Ekaterimburgo

La artista viajó al país eurasiático para recibir clases durante tres meses, pero terminó quedándose para forjar su carrera profesional.

Por Guillermo Alamino
La pianista sanjuanina en el festival de jazz de Moscú.

La pianista sanjuanina en el festival de jazz de Moscú.

Rosalba en San Petersburgo en el Hermitage.

Rosalba en San Petersburgo en el Hermitage.

Oliva tocando juntoa sus hermanos en un concierto.

Oliva tocando juntoa sus hermanos en un concierto.

Rosalba con sus padres en la Plaza Roja.

Rosalba con sus padres en la Plaza Roja.

La artista en la Plaza Roja.&nbsp;

La artista en la Plaza Roja. 

Rosalba Oliva es una pianista sanjuanina que reside en Rusia desde hace años y formó su carrera profesional en el país euroasiático. Lo que comenzó siendo un viaje de capacitación terminó convirtiéndose en una experiencia que marcó su destino en la música. Este sábado 21 de febrero se presentará en Bem Brasil a partir de las 22:30 horas, donde tocará composiciones propias y clásicas.

Lee además
therians: el mensaje oculto que hay que ver, segun una psicologa infantil sanjuanina
Tendencias

Therians: el mensaje oculto que hay que ver, según una psicóloga infantil sanjuanina
la rto, otra vez en picada en san juan: afirman que la demanda cayo y cuales son las 3 fallas mas comunes en los vehiculos
Relevamiento

La RTO, otra vez en picada en San Juan: afirman que la demanda cayó y cuáles son las 3 fallas más comunes en los vehículos

La vida de Rosalba siempre estuvo acompañada por el arte musical. Hija del reconocido músico Tito Oliva, en su casa siempre hubo un ambiente ligado a la disciplina que eligió como forma de vida. "Siempre había en mi casa algún ensayo o, de forma espontánea, íbamos al auditorio a escuchar los conciertos de los viernes de la Orquesta Sinfónica. Además, yo también asistía a la escuela de música”, expresó a Tiempo de San Juan.

Embed - Carlos Guastavino - Sonatina en Sol menor - Allegretto (Rosalba Oliva)

Comenzó su formación estudiando piano, luego se dedicó un tiempo al violonchelo y, finalmente, volvió a las teclas, instrumento que la acompaña hasta la actualidad. Su interés por el mismo nació a partir de un concierto que vio en el Auditorio de la mano de un profesor suyo. “Una de las cosas que me hizo confirmar esa decisión fue escucharlo a mi profesor uno de esos viernes. Lo oí tocar el Concierto n.º 1 de Chaikovski en el Juan Victoria y eso me motivó e inspiró muchísimo", comentó.

A los 23 años se le presentaría una oportunidad de la mano de su maestro, Miguel Ángel Scebba, para profesionalizarse en Rusia. No dudó en aprovecharla y terminó viajando a ese país para estudiar en un conservatorio. "Me interesaba aprender el idioma y, en general, la idea de vivir la experiencia en otro país; conocer otras culturas y, por qué no, algo realmente diferente”, detalló.

Al principio, planeaba quedarse tres años solamente para tomar clases con un profesor y, finalmente, fue cautivada por la cultura rusa y tomó la decisión de quedarse por mucho tiempo más. Sin embargo, no fue fácil para Rosalba. Cuando llegó le costó adaptarse a la vida social por sus pocos conocimientos sobre el idioma, aunque después se aggiornó a la comunidad. "No entendía nada y toda esa sensación era de mucho estrés. Pero después sí me acuerdo de que, por ejemplo, los primeros días —incluso en este estado que yo tenía de estrés— me tocaban la puerta; era una chica que después terminó siendo mi amiga y que hablaba en italiano. Imaginate, ella hacía todo el esfuerzo del mundo para comunicarse conmigo".

WhatsApp Image 2026-02-19 at 12.41.52

"Empecé a ver esa calidez que en realidad tienen y esas ganas de conocerme, de saber de mi cultura; porque después, con el tiempo, entendí que ellas aman Argentina y Latinoamérica. Además, son fanáticos del español", continuó la artista.

Tras seis años de asistir a la academia en la ciudad de Ekaterimburgo, pudo recibirse y, de esta manera, comenzar una nueva etapa en su vida para tocar en concierto y tener nuevas experiencias ligadas a lo musical. En su última etapa de cursado, formó un dúo con un clarinetista de Colombia dedicado al jazz. "Vi que había otro mundo además de la música clásica en Rusia y me sorprendió un montón; empecé a ir seguido a los conciertos donde tocaba él. En un momento, entre los dos empezamos a tocar y armamos nuestro dúo de música latinoamericana. También decidimos incluir algunas piezas rusas; la idea era armar nuestro grupo con nuestra propia música”, contó Rosalba.

La experiencia en grupo le dio un nuevo aprendizaje diferente a la orquesta: la exploración a partir de la improvisación. En este sentido, Rosalba mencionó que le costó bastante pasar de la música clásica a la espontaneidad. Explicó que en la música clásica se debe ser lo más fiel posible a lo que escribió el compositor, interpretando su obra. “Aunque hay espacio para la creatividad en la interpretación, se debe seguir al autor. En cambio, en el jazz, la partitura a menudo consiste en acordes o una estructura armónica y, aunque hay una melodía en los estándares de jazz, se puede cambiar lo que está escrito”.

WhatsApp Image 2026-02-19 at 12.42.17

“Para un músico clásico, obviamente eso choca un montón porque uno está acostumbrado a tocar exacto como está escrito en la partitura”, siguió explicando.

En tanto, la pianista describió cómo es la sociedad en Rusia y resaltó el gusto del pueblo ruso por la música y su curiosidad de escuchar música en vivo. “Ellos salen mucho e incluso asiste gente que no tiene relación con el arte; porque, obviamente, siendo músico yo voy a escuchar a tal pianista, pero se nota que el público no está compuesto necesariamente por músicos, sino por profesionales de ámbitos totalmente distintos”.

WhatsApp Image 2026-02-19 at 12.43.09

Rosalba es otro talento sanjuanino for export que logró destacar, haciendo conocer su arte en un ámbito cultural extranjero. Su experiencia en Rusia no solo la llevó a indagar una cosmovisión diferente, sino que la transformó desde lo profesional. Lo que empezó orquestándose como un viaje de pocas clases, la vida lo improvisó y sorprendió a Rosalba para que Rusia fuera el destino de su vida, al menos hasta este momento.

Temas
Seguí leyendo

El trasfondo político de la disputa por el camino de Hualilán

Los laboratorios de Obras Sanitarias: el corazón invisible que garantiza el agua de los sanjuaninos

¿Sábado pasado por agua? Así estará el tiempo en San Juan

Con el último aumento, la carne en San Juan subió hasta un 25% durante febrero y el kilo de asado ya cuesta $19.500

El Gobierno de San Juan mejoró la oferta salarial y los gremios docentes responderán la próxima semana

Enero récord: se registraron 775 donantes de sangre y superó el promedio mensual en San Juan

El South American Rally Race pasará por San Juan y tendrá un vivac inédito en las Salinas de Angaco

Ruta 141: confirmaron que sigue el corte nocturno en el tramo Bermejo - Marayes

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
¡una fortuna!: mira cuanto sale la mansion que alquilo maxi lopez
Muchísimo

¡Una fortuna!: mirá cuánto sale la mansión que alquiló Maxi López

Por Pablo Mendoza

Las Más Leídas

Presunta estafadora presentó un certificado trucho para no ir a una audiencia y la mandaron a detener
Insólito

Presunta estafadora presentó un certificado trucho para no ir a una audiencia y la mandaron a detener

¿Desprecio por las mujeres? El extraño perfil del sujeto que manoseó a una nena y fue atrapado por las cámaras
Condenado

¿Desprecio por las mujeres? El extraño perfil del sujeto que manoseó a una nena y fue atrapado por las cámaras

Hoy era el día donde debías reunirte con tu niña y con tu mamá: dolor por la muerte de la mendocina en el vuelco en Jáchal
Conmoción

"Hoy era el día donde debías reunirte con tu niña y con tu mamá": dolor por la muerte de la mendocina en el vuelco en Jáchal

Levantaron la toma de terrenos fiscales en Pocito video
En Calle 13

Levantaron la toma de terrenos fiscales en Pocito

Fotos: Leandro Porcel video
Usurpación

Desde adentro: así fue la toma de terrenos fiscales en el corazón de Pocito

Te Puede Interesar

Therians: el mensaje oculto que hay que ver, según una psicóloga infantil sanjuanina
Tendencias

Therians: el mensaje oculto que hay que ver, según una psicóloga infantil sanjuanina

Por Miriam Walter
La RTO, otra vez en picada en San Juan: afirman que la demanda cayó y cuáles son las 3 fallas más comunes en los vehículos
Relevamiento

La RTO, otra vez en picada en San Juan: afirman que la demanda cayó y cuáles son las 3 fallas más comunes en los vehículos

Hoy era el día donde debías reunirte con tu niña y con tu mamá: dolor por la muerte de la mendocina en el vuelco en Jáchal
Conmoción

"Hoy era el día donde debías reunirte con tu niña y con tu mamá": dolor por la muerte de la mendocina en el vuelco en Jáchal

Foto: Prensa San Martín
Para los 32avos de final

Confirmaron cuándo venderán las entradas para ver a San Martín por Copa Argentina

Impulsarán la licitación de nueve áreas mineras: serán 5 en Iglesia y 4 en Calingasta
Oficial

Impulsarán la licitación de nueve áreas mineras: serán 5 en Iglesia y 4 en Calingasta