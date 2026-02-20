sábado 21 de febrero 2026

Pronóstico

¿Sábado pasado por agua? Así estará el tiempo en San Juan

El tiempo en San Juan parece dar un respiro, con menos calor y algo de agua.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Ya este viernes los sanjuaninos pudimos disfrutar de una temperatura más agradable que la de los días precedentes, que fueron sofocantes.

Para este sábado, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional prevé una máxima que no llegará a los 30 grados, con tormentas aisladas durante todo el día.

El viento soplara muy suave, siempre desde el sureste.

Los laboratorios de Obras Sanitarias: el corazón invisible que garantiza el agua de los sanjuaninos

Con el último aumento, la carne en San Juan subió hasta un 25% durante febrero y el kilo de asado ya cuesta $19.500

El Gobierno de San Juan mejoró la oferta salarial y los gremios docentes responderán la próxima semana

Enero récord: se registraron 775 donantes de sangre y superó el promedio mensual en San Juan

El South American Rally Race pasará por San Juan y tendrá un vivac inédito en las Salinas de Angaco

Ruta 141: confirmaron que sigue el corte nocturno en el tramo Bermejo - Marayes

Con el dólar minorista por debajo de los $1.400, el blue cerró a $1.450 en San Juan

Confirmaron la fecha para la primera sesión extraordinaria en Diputados de San Juan: qué temas tratarán

Perfil

Quién era el padre de la ex Reina del Sol que murió tras recibir una descarga eléctrica

Insólito

Presunta estafadora presentó un certificado trucho para no ir a una audiencia y la mandaron a detener

Condenado

¿Desprecio por las mujeres? El extraño perfil del sujeto que manoseó a una nena y fue atrapado por las cámaras

Conmoción

"Hoy era el día donde debías reunirte con tu niña y con tu mamá": dolor por la muerte de la mendocina en el vuelco en Jáchal

Por Redacción Tiempo de San Juan
Oficial

Impulsarán la licitación de nueve áreas mineras: serán 5 en Iglesia y 4 en Calingasta

Impactante

Sábado de vuelcos: un auto terminó en el canal en Santa Lucía y un conductor cayó tras esquivar a un perro en Albardón

