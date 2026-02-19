jueves 19 de febrero 2026

Inclemencias

En San Juan registran unas 2.615 hectáreas afectadas por el clima y siguen relevando a pequeños productores

Desde el Ministerio de la Producción dieron a conocer las cifras que manejan de acuerdo a las denuncias de productores locales que buscan ayuda oficial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

"Entre granizo, vientos, heladas, sequia e inundaciones tenemos un total de 269 denuncias abarcando unas 2.615 hectáreas", confirmó este jueves a TIEMPO DE SAN JUAN el secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria Provincial, Miguel Moreno. El funcionario dio cuenta así del escenario que genera preocupación oficial por cómo impactaron las contingencias climáticas desde diciembre hasta el momento en San Juan.

Para paliar la difícil situación, el Gobierno de San Juan activó el Programa de Asistencia Económica Agrícola para Contingencias Climáticas, destinado a respaldar a trabajadores rurales que hayan registrado pérdidas como consecuencia de eventos meteorológicos adversos.

El impacto de las tormentas recientes en San Juan se vio principalmente en pequeños agricultores cuyas economías familiares dependen de parcelas reducidas. Aunque el daño no compromete el volumen total de la provincia, el Ministerio de la Producción ya inició la entrega de subsidios y suministros esenciales para auxiliar a los damnificados.

Esta ayuda va de la mano con peritajes técnicos para cuantificar las pérdidas de manera precisa y organizada. Además de la ayuda monetaria, se busca integrar a los productores informales mediante la entrega de semillas y herramientas. El objetivo final es agilizar los procesos administrativos para reactivar la capacidad productiva de las zonas golpeadas. Se busca equilibrar la asistencia inmediata con una planificación técnica que garantice transparencia y llegar donde más se necesita.

Moreno dijo que ahora "se está relevando a aquellos que no entran en el programa, sobre todo los pequeños productores que fueron afectados el 30". Se refirió así a los que fueron afectados por el granizo. El funcionario orreguista confirmó que los departamentos más afectados son Pocito y Rawson.

Un dato no menor es que este jueves el Gobierno de San Juan confirmó la ampliación del monto disponible para cosecha, acarreo y elaboración de este año, destinada a pequeñas y medianas bodegas trasladistas de la provincia que requieran financiamiento para el anticipo a productores y para afrontar sus propios gastos de elaboración durante la presente vendimia. Así, el Gobierno de la provincia, con fondos propios de la Agencia Fiduciaria San Juan, pone a disposición $4.000 millones adicionales a los $11.000 millones ya informados a fines de diciembre que marchan a muy buen ritmo de colocación.

