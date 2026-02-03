martes 3 de febrero 2026

Impacto económico

Tras las tormentas, los precios del tomate y las verduras verdes llegaron a duplicarse en San Juan

El temporal golpeó de lleno a las zonas productivas y redujo la disponibilidad de verduras de estación en el mercado local. En ferias y verdulerías, la menor oferta comenzó a reflejarse en aumentos significativos en varios productos. Desde el sector advierten que la recuperación será lenta y que los precios podrían seguir en alza en las próximas semanas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Las recientes tormentas con granizo que afectaron a distintas zonas productivas de San Juan ya comenzaron a reflejarse en los precios de frutas y verduras. En verdulerías, el tomate y los productos de hoja fueron los más impactados, con incrementos que en algunos casos llegaron a duplicarse en apenas unos días.

Durante la recorrida de Tiempo de San Juan, puesteros de la Feria de Capital confirmaron que el aumento se aceleró desde el fin de semana. José Aciar, uno de los puesteros consultados, explicó que el cajón de tomate pasó de $8.000 a $12.000, mientras que el tomate para salsa registró una suba cercana al 50%. “Todo lo que es verdeo también aumentó: lechuga, acelga y zapallito subieron bastante”, señaló. En el caso de la lechuga, el precio por unidad pasó de $800 a $1.200, y la acelga de $1.000 a $1.700.

Jonathan Farías coincidió en que los productos más afectados fueron los de hoja. Según detalló, la espinaca y la acelga aumentaron cerca del 100%, mientras que el tomate pasó de $1.000 a $2.000 el kilo. “Ahora estamos trayendo tomate del Norte y de Chile, porque el local no dura por la humedad y el calor”, explicó. Además, reconoció que las subas impactaron en el consumo: “La gente compra lo justo”.

Un panorama similar describió “Chicho” Otarola, quien señaló que la papa, la cebolla y la lechuga registraron fuertes incrementos. La bolsa de papa pasó de $12.000 a $15.000, la cebolla de $7.000 a $10.000 y el cajón de lechuga de $8.000 a $20.000. “Todo lo que es verdeo fue lo más afectado. La acelga prácticamente desapareció”, afirmó.

Un golpe directo a la producción hortícola

Desde el sector productivo, la situación es considerada crítica. Sergio López, presidente de la Sociedad de Chacareros Temporarios de San Juan, aseguró que el granizo afectó de manera severa a zonas clave como Pocito y Médano de Oro, donde se concentra buena parte de la producción hortícola. “Ha sido un temporal muy fuerte, en la zona más productiva de nuestros asociados”, advirtió.

Según explicó, los cultivos más dañados fueron tomate, pimiento, berenjena y verduras de hoja, es decir, los principales productos de estación. “Seguramente se va a notar en las góndolas, con menos oferta y precios más altos”, anticipó.

Daños superiores al 80% y medidas de asistencia

De acuerdo con relevamientos oficiales, en algunas áreas los daños superan el 80%, especialmente en departamentos como Pocito, Rawson, 9 de Julio y Zonda. En la zona hortícola, las tormentas destruyeron cultivos de tomate, zapallo y maíz, mientras que en otras regiones también se registraron pérdidas en viñedos, olivos y frutos secos.

Ante este escenario, el Gobierno provincial reforzó las líneas de asistencia para productores, industrias y comercios afectados por el temporal. Entre las medidas se incluyen créditos blandos con tasas subsidiadas, plazos de gracia y subsidios para pequeños productores, con el objetivo de sostener la actividad y evitar una caída más profunda de la producción.

Sin embargo, desde el sector advierten que la recuperación no será inmediata. “Perder una temporada implica entre cuatro y cinco meses de trabajo. Hay productores a los que les va a costar mucho volver a sembrar”, señaló López.

