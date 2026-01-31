Autoridades de Gobierno estuvieron en las zonas afectadas por el granizo

El Gobierno de San Juan llevó adelante un relevamiento de daños en zonas productivas afectadas por el fuerte temporal de granizo registrado el viernes pasado. Las tareas se concentraron principalmente en fincas ubicadas en Médano de Oro y en el departamento Pocito, donde la tormenta provocó severas pérdidas en la producción.

Tiempo de balance El Gobierno Nacional calificó de "muy fructífero" el viaje de Javier Milei a Davos

Temporal histórico Zonda bajo el lodo: comercios y fincas sufren el impacto de la creciente más fuerte en 38 años

Siguiendo instrucciones expresas del gobernador Marcelo Orrego, autoridades del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación se hicieron presentes en los sectores damnificados para evaluar la situación y avanzar en posibles medidas de asistencia. La recorrida fue encabezada por el ministro de Producción, Gustavo Fernández, junto al secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, Miguel Moreno, y el director de Contingencia Climática, Alberto Gallardo.

Desde tempranas horas de la mañana, los funcionarios recorrieron los establecimientos afectados y mantuvieron reuniones con distintos grupos de productores, con el objetivo de realizar un primer relevamiento de los daños ocasionados por el granizo que cayó durante la tarde del viernes.

Para avanzar en una evaluación definitiva, las autoridades señalaron que será necesario receptar las denuncias correspondientes por parte de los productores afectados. En ese contexto, se analiza la posibilidad de flexibilizar los requisitos vigentes y facilitar el acceso a las distintas ayudas disponibles.

Asimismo, desde el Gobierno provincial asumieron el compromiso de acercar la gestión de los trámites, articulando acciones junto a los municipios damnificados para agilizar los procesos.

Además de la recorrida en campo, los funcionarios mantuvieron una reunión en Rawson con productores del departamento y con el intendente Carlos Munisaga. Durante el encuentro se brindó información sobre las alternativas de asistencia vigentes y se receptaron sugerencias para acortar los tiempos y plazos en el otorgamiento de la ayuda.