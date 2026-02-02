lunes 2 de febrero 2026

Créditos y subsidios

El Gobierno refuerza la ayuda tras las tormentas: alivio para productores, comercios e industrias

La Provincia mejoró montos, plazos y tasas de financiamiento de las líneas de asistencia para atenuar los daños que dejaron las tormentas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las zonas más afectadas por las tormentas fueron Zonda, Pocito, Rawson e Iglesia, donde se concentraron los principales daños productivos y comerciales.

Tras las fuertes tormentas que provocaron inundaciones y severos daños desde mediados de enero, el Gobierno de San Juan resolvió reforzar y mejorar las líneas de ayuda por contingencia climática, con el objetivo de sostener la producción, el empleo y la actividad económica en los sectores más golpeados.

La decisión fue tomada luego de varias horas de trabajo del Gabinete del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, que analizó el impacto del temporal en áreas focalizadas principalmente en los departamentos de Zonda, Pocito, Rawson e Iglesia. Como resultado, se avanzó en la mejora de montos, plazos y tasas de financiamiento disponibles para quienes certifiquen daños.

Las medidas alcanzan a productores agrícolas, industrias, comercios y prestadores de servicios —incluido el sector turístico— afectados por las lluvias e inundaciones registradas en las últimas semanas.

Créditos blandos para el sector agrícola

Según el nivel de afectación, los productores damnificados podrán acceder a distintas líneas de financiamiento:

  • Daños menores al 50%: créditos de hasta $10 millones, a una tasa fija estimada del 12%, con un plazo total de 12 meses, que incluye 6 meses de gracia.
  • Daños entre el 50% y el 80% (emergencia): préstamos de hasta $20 millones, a tasa fija estimada del 12%, con un plazo de 18 meses, con 9 meses de gracia.
  • Daños entre el 80% y el 100% (desastre): financiamiento de hasta $20 millones, a una tasa fija estimada del 3%, con un plazo de 24 meses, con 12 meses de gracia y otros 12 para devolverlos. Hay que aclarar que la tasa de interés estipulada es del 10% de Badlar al día en que se toma el crédito, que hoy es del 3%.

Para acceder a estas líneas, los productores deberán realizar primero la denuncia de daño ante la Dirección de Contingencia Climática y Registro Productor, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, y luego completar el trámite en la Agencia Fiduciaria San Juan.

Subsidios para pequeños productores

Los productores de hasta 15 hectáreas también podrán acceder a subsidios por contingencia climática, cuyos montos fueron incrementados de $300.000 a $500.000 por hectárea, según el tipo de cultivo. El trámite se inicia en la Dirección de Contingencia Climática y continúa en la Agencia Calidad San Juan.

Además, aquellos productores con dificultades para formalizar su situación podrán solicitar semillas e insumos a través del Programa de Agricultura Familiar.

Asistencia para comercios, industrias y turismo

El esquema de ayuda también contempla una línea especial de financiamiento para industrias, comercios y prestadores de servicios, incluidos los vinculados a la actividad turística, que hayan sufrido daños por el temporal.

Este sector podrá acceder a créditos de hasta $20 millones, siempre que el monto no supere el daño declarado, a devolver en 12 meses, con 6 meses de gracia y una tasa fija estimada del 12%. La tasa de interés estipulada es del 40% de Badlar al día en que se toma el crédito. Hoy el valor estimado es del 12%.

La certificación del daño deberá realizarse ante la Dirección de Industria y Comercio, y luego completar el trámite en la Agencia Fiduciaria San Juan.

Con estas medidas, el Gobierno provincial busca dar respuesta a una situación excepcional que afecta a amplios sectores de la economía sanjuanina, reforzando la asistencia financiera y los subsidios para acompañar la recuperación.

