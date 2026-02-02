El Gobierno refuerza la ayuda tras las tormentas: alivio para productores, comercios e industrias

Las zonas más afectadas por las tormentas fueron Zonda, Pocito, Rawson e Iglesia, donde se concentraron los principales daños productivos y comerciales.

Tras las fuertes tormentas que provocaron inundaciones y severos daños desde mediados de enero, el Gobierno de San Juan resolvió reforzar y mejorar las líneas de ayuda por contingencia climática, con el objetivo de sostener la producción, el empleo y la actividad económica en los sectores más golpeados.

La decisión fue tomada luego de varias horas de trabajo del Gabinete del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, que analizó el impacto del temporal en áreas focalizadas principalmente en los departamentos de Zonda, Pocito, Rawson e Iglesia. Como resultado, se avanzó en la mejora de montos, plazos y tasas de financiamiento disponibles para quienes certifiquen daños.

Las medidas alcanzan a productores agrícolas, industrias, comercios y prestadores de servicios —incluido el sector turístico— afectados por las lluvias e inundaciones registradas en las últimas semanas.

Créditos blandos para el sector agrícola

Según el nivel de afectación, los productores damnificados podrán acceder a distintas líneas de financiamiento:

Daños menores al 50%: créditos de hasta $10 millones, a una tasa fija estimada del 12%, con un plazo total de 12 meses, que incluye 6 meses de gracia.

Daños entre el 50% y el 80% (emergencia): préstamos de hasta $20 millones, a tasa fija estimada del 12%, con un plazo de 18 meses, con 9 meses de gracia.

Daños entre el 80% y el 100% (desastre): financiamiento de hasta $20 millones, a una tasa fija estimada del 3%, con un plazo de 24 meses, con 12 meses de gracia y otros 12 para devolverlos. Hay que aclarar que la tasa de interés estipulada es del 10% de Badlar al día en que se toma el crédito, que hoy es del 3%.

Para acceder a estas líneas, los productores deberán realizar primero la denuncia de daño ante la Dirección de Contingencia Climática y Registro Productor, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, y luego completar el trámite en la Agencia Fiduciaria San Juan.

Subsidios para pequeños productores

Los productores de hasta 15 hectáreas también podrán acceder a subsidios por contingencia climática, cuyos montos fueron incrementados de $300.000 a $500.000 por hectárea, según el tipo de cultivo. El trámite se inicia en la Dirección de Contingencia Climática y continúa en la Agencia Calidad San Juan.

Además, aquellos productores con dificultades para formalizar su situación podrán solicitar semillas e insumos a través del Programa de Agricultura Familiar.

Asistencia para comercios, industrias y turismo

El esquema de ayuda también contempla una línea especial de financiamiento para industrias, comercios y prestadores de servicios, incluidos los vinculados a la actividad turística, que hayan sufrido daños por el temporal.

Este sector podrá acceder a créditos de hasta $20 millones, siempre que el monto no supere el daño declarado, a devolver en 12 meses, con 6 meses de gracia y una tasa fija estimada del 12%. La tasa de interés estipulada es del 40% de Badlar al día en que se toma el crédito. Hoy el valor estimado es del 12%.

La certificación del daño deberá realizarse ante la Dirección de Industria y Comercio, y luego completar el trámite en la Agencia Fiduciaria San Juan.

Con estas medidas, el Gobierno provincial busca dar respuesta a una situación excepcional que afecta a amplios sectores de la economía sanjuanina, reforzando la asistencia financiera y los subsidios para acompañar la recuperación.