lunes 2 de febrero 2026

Una obra necesaria

Ampliarán una famosa escuela de San Juan

Con fondos íntegramente provinciales, el Ministerio de Infraestructura busca renovar el edificio para responder al crecimiento de la comunidad educativa en el departamento Pocito.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las obras en la Escuela España comenzarán este año (foto ilustrativa).

La Escuela España, en Pocito.

El Gobierno de San Juan a través del Ministerio de Infraestructura dio el primer paso para la modernización de la emblemática Escuela España, ubicada en el departamento Pocito, mediante el lanzamiento de una licitación pública para su ampliación. Este proceso administrativo busca empresas interesadas en ejecutar la obra, cuya apertura de sobres se llevará a cabo este mismo mes, más precisamente el 6 de febrero, para evaluar las propuestas técnico-económicas de los oferentes.

El ambicioso proyecto cuenta con un presupuesto oficial de alrededor de 1.933 millones de pesos, y será financiado en su totalidad con recursos propios de la provincia.

En cuanto a los plazos, la obra tiene un tiempo de ejecución de 360 días corridos, los cuales comenzarán a computarse una vez que se firme el acta de iniciación de los trabajos tras la adjudicación definitiva. Si se adjudica durante marzo, podrá estar lista para el primer trimestre de 2027.

Esta intervención responde a las necesidades actuales de los niveles inicial, primario y secundario que conviven en el establecimiento, proyectando una mejora estructural con una visión a cinco años. La comunidad educativa ha esperado largamente esta renovación que permitirá optimizar los espacios pedagógicos y de servicios en la intersección de calle Mendoza y Mariano Moreno.

La Escuela España, en Pocito.

Demoliciones estratégicas y nuevos sectores

Los trabajos previstos en el pliego de licitación comenzarán con la demolición de estructuras obsoletas, incluyendo veredines perimetrales y una antigua construcción de adobe que funcionaba como casa del portero. Asimismo, se procederá al retiro de las dos aulas móviles y de la cisterna existente para dar paso a una infraestructura moderna de más de 950 metros cuadrados de superficie total. El nuevo sector de aulas contará con ocho salones de clase, una sala de multimedia y áreas especializadas para la radio escolar, tales como una sala de transmisión y un área de operador.

La obra también contempla la edificación de un sector destinado al Salón de Usos Múltiples que incluirá una cocina completa y un economato, además de sanitarios para damas, caballeros y personas con discapacidad. La estructura resistente será de hormigón armado con muros de ladrillón, mientras que los techos combinarán losas con paneles tipo sándwich para garantizar una aislación térmica eficiente. Finalmente, el edificio se entregará con terminaciones de mosaico granítico pulido, carpintería de aluminio de alta resistencia y un sistema de climatización mediante equipos de aire acondicionado frío-calor en todos sus ambientes

