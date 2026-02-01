Un chileno se bañó de gloria en la Circunvalación y es el campeón de la Vuelta a San Juan
Cristóbal Baeza Muñoz, que llegaba sin figurar entre los grandes candidatos, ganó con frescura y seguridad la 41° edición de la competencia y se metió en la historia del ciclismo sanjuanino. Tomás Moyano (Municipalidad de Santa Lucía) se quedó con la última etapa.
La 41ª Vuelta a San Juan ya tiene dueño y el nombre que quedó grabado es el de Cristóbal Baeza Muñoz. El chileno, a quien pocos tenían en cuenta en la previa, sostuvo con temple la diferencia lograda en las etapas anteriores y se consagró campeón tras el cierre disputado este domingo en el tradicional circuito de Avenida Circunvalación, mostrando solidez, inteligencia táctica y una notable frescura hasta el final.
La novena y última etapa, se desarrolló sobre un trazado urbano de 144,6 kilómetros, con nueve giros completos al anillo de Circunvalación. La competencia tuvo su concentración en avenida José Ignacio de la Roza y Caseros, frente a la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, y concluyó en el sector Sur, en Circunvalación y Mendoza, ante un buen marco de público que acompañó la definición.
En el plano deportivo, la Etapa 9 quedó en manos de Tomás Moyano, del equipo Municipalidad de Santa Lucía, quien se impuso en el embalaje final. El segundo lugar fue para el flamante campeón Cristóbal Baeza Muñoz, del equipo Plus Performance, mientras que el tercer puesto lo ocupó el brasileño Joao Pedro Rossi, del Localiza Meoo / Swift Pro Cycling.
Con este resultado, Baeza Muñoz cerró una actuación memorable, superando en la general a nombres más experimentados y confirmando que su consagración no fue casualidad, sino el premio a una carrera corrida con inteligencia y convicción, para meterse definitivamente en la historia de la Vuelta a San Juan.
Vuelta a San Juan 2026 - Etapa 9
Podio y líderes de maillots.
Ganador:
#41 Tomás Moyano
Municipalidad de Santa Lucía
2) #115 Cristóbal Baeza Muñoz
Plus Performance
3) #14 Joao Pedro Rossi
Localiza Meoo / Swift Pro
General individual:
1) #115 Cristóbal Baeza Muñoz - Plus Performance
2) #123 Cristóbal Ramírez Vera - Selección Chile
3) #07 Tomás Contte - Municipalidad de Pocito
General Sub 23:
1) #25 Máximo Gómez Ortuño - Municipalidad de Chimbas
2) #86 Nicolás Reynoso - Oeste Neumáticos
3) #34 Martín Mancilla Labrin - Stamina Racing
Mejor sanjuanino:
1) #22 Rubén Ramos Meglioli - Municipalidad de Chimbas
Mejor equipo:
1) Plus Racing Cycling Team
2) Localiza Meoo / Swift Pro
3) Municipalidad de Chimbas
Extraoficial:
General Meta de Montaña
1) #166 Fredd Matute Baca - HyF Liro Recovery Sport
2) #123 Cristóbal Ramírez Vera - Selección Chile
3) #21 Lisandro Bravo - Municipalidad de Chimbas
General Meta Sprint
1) #24 Julián Barrientos - Municipalidad de Chimbas
2) #166 Fredd Matute Baca - HyF Liro Recovery Sport