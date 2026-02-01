domingo 1 de febrero 2026

Escándalo

VAR, polémica y final de locos: Barracas Central rescató un empate ante Riestra

El Guapo igualó 1-1 sobre el final en un partido cargado de polémicas arbitrales y emociones en el estadio Claudio Tapia, donde también le habían anulado un golazo al Malevo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El encuentro arrancó con un ritmo intenso y oportunidades para ambos equipos, pero la polémica no tardó en aparecer. Deportivo Riestra celebró un gol de Herrera, que fue rápidamente anulado por el árbitro Amiconi, generando reclamos y un clima caliente en la cancha desde temprano.

A los 59 minutos del segundo tiempo, Rodrigo Insúa logró marcar para Barracas Central, poniendo el 1-1 parcial y reavivando la expectativa de un cierre dramático. La igualdad parecía darle algo de tranquilidad al Guapo, aunque la tensión continuaba por las decisiones arbitrales que mantenían a todos al borde del asiento.

El desenlace llegó con máxima polémica. Amiconi había sancionado un penal a favor de Riestra, pero la intervención del VAR evidenció una mano de Watson dentro del área en la jugada previa, y el cobro terminó siendo para Barracas Central.

De esta manera, el Guapo rescató un empate sobre el final en un partido que quedará en la memoria por las decisiones arbitrales, la emoción y el dramatismo hasta el último minuto.

