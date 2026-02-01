VAR, polémica y final de locos: Barracas Central rescató un empate ante Riestra

El encuentro arrancó con un ritmo intenso y oportunidades para ambos equipos, pero la polémica no tardó en aparecer. Deportivo Riestra celebró un gol de Herrera, que fue rápidamente anulado por el árbitro Amiconi, generando reclamos y un clima caliente en la cancha desde temprano.

A los 59 minutos del segundo tiempo, Rodrigo Insúa logró marcar para Barracas Central, poniendo el 1-1 parcial y reavivando la expectativa de un cierre dramático. La igualdad parecía darle algo de tranquilidad al Guapo, aunque la tensión continuaba por las decisiones arbitrales que mantenían a todos al borde del asiento.

Herrera había clavado un golazo para Riestra. Pero el VAR llamó y vio falta en la jugada previa ante el jugador de Barracas Central. pic.twitter.com/uGvzQYmbKd

El desenlace llegó con máxima polémica. Amiconi había sancionado un penal a favor de Riestra, pero la intervención del VAR evidenció una mano de Watson dentro del área en la jugada previa, y el cobro terminó siendo para Barracas Central.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/paseclave__/status/2018084629991829513&partner=&hide_thread=false POR ESTÁ MANO AFUERA DEL ÁREA LE COBRARON PENAL A BARRACAS CENTRAL ANTE RIESTRA EN LA ÚLTIMA. pic.twitter.com/NEAfitJUwc — PaseClave (@paseclave__) February 1, 2026

De esta manera, el Guapo rescató un empate sobre el final en un partido que quedará en la memoria por las decisiones arbitrales, la emoción y el dramatismo hasta el último minuto.