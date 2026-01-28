Circunvalación de San Juan: ya iniciaron tareas para la histórica repavimentación del anillo completo

Más allá de la Circunvalación, este 2026 se perfila como un año de intensa actividad para la obra pública provincial, con un incremento proyectado de entre el 30% y el 40% en el presupuesto en comparación con el periodo 2025.

A fines de 2025, el Gobierno de San Juan consolidó un ambicioso plan de infraestructura que posicionó a la Avenida de Circunvalación como una de las prioridades para este año y ya se están dando los preparativos para lo que será una histórica repavimentación de todo el anillo.

Según detalló oportunamente el secretario de Obras Públicas, Ariel Villavicencio , el objetivo del gobernador Marcelo Orrego es concretar la repavimentación total de los anillos interno y externo, una meta que demandaría una inversión aproximada de 15.000 millones de pesos y que se sustenta en un convenio de facultades con Nación, ya que la arteria es de su jurisdiccíón pero la gestión de Javier Milei no quiere invertir en obra pública. En este contexto de planificación técnica, Vialidad Provincial ya puso en marcha las tareas preliminares indispensables para que el nuevo asfalto tenga la adherencia y resistencia necesarias ante el intenso flujo vehicular.

Juan Páez, subdirector de Vialidad Provincial, explicó a Canal 13 San Juan que las labores actuales en el anillo interno se centran de forma exclusiva en la preparación de la carpeta asfáltica existente. Estas tareas consisten en un exhaustivo sellado de grietas y fisuras, un procedimiento que Páez fundamentó como vital para el éxito de la obra posterior al señalar que esto permitirá la incorporación de una capa superior de asfalto “evitando que estas grietas y fisuras que hoy tiene la carpeta existente suban a la superficie”. De esta manera, el trabajo previo funciona como una barrera técnica que asegura que las imperfecciones del suelo antiguo no dañen la nueva cinta asfáltica una vez colocada.

Uno de los puntos más destacados de este proyecto es que la repavimentación será total y uniforme, incluyendo sectores que históricamente fueron objeto de debate técnico. Páez confirmó que la obra abarcará todo el anillo interno con concreto asfáltico flexible, incluyendo la zona norte de la Circunvalación que fue reparada alrededor del año 2015 durante la presidencia de Mauricio Macri. Este sector fue blanco de críticas por la calidad de los materiales empleados en su momento, y ahora el funcionario orreguista aseguró que “a esa parte igual se le va a poner asfalto”, trabajando indistintamente sobre las estructuras de pavimento rígido y flexible que componen la arteria.

En cuanto a la ejecución inmediata, si bien resta el llamado a licitación específico para la pavimentación total, ya existe una empresa trabajando en el terreno encargada de la adecuación de los caminos y las rampas de acceso y egreso. Estos preparativos en los ingresos a los puentes y zonas de hormigón son pasos claves para avanzar luego con la aplicación de la nueva cinta en el anillo central.

Según Páez, las tareas se planifican bajo una modalidad que busca minimizar las molestias a los usuarios, priorizando la seguridad y el flujo vehicular.

El subdirector subrayó que la estrategia será no cortar el tránsito de forma total, sino parcial, y destacó que “la intervención nocturna es la mejor, no solo por la interrupción del tránsito, sino también por una cuestión de seguridad” para operarios y conductores.

En cuanto a la arquitectura financiera y técnica, el Gobierno de San Juan logró avanzar en un esquema de colaboración con Vialidad Nacional. Aunque la arteria es de jurisdicción nacional, existe un convenio que faculta a la provincia para intervenir y realizar mejoras sustanciales de manera directa. Villavicencio, confirmó en diciembre que ya se habían iniciado las gestiones con el organismo nacional para consensuar las reparaciones técnicas, especialmente en sectores críticos como las zonas de hormigón y los ingresos a los puentes que presentan asentamientos por el tránsito pesado, que son las que ya se ejecutan.

Por otra parte, el proyecto integral trasciende la simple renovación del asfalto e incluye mejoras estructurales clave para la seguridad vial. Se contempla la reparación de guardarraíles y el mantenimiento de puentes. Estas tareas se integran a un proceso de modernización que ya ha sumado hitos como la instalación de iluminación LED, los famosos e innovadores paneles solares y pórticos inteligentes. De esta forma, la intervención busca no solo mejorar la superficie de rodamiento, sino optimizar toda la infraestructura de soporte, respondiendo a la necesidad permanente de los sanjuaninos de garantizarles una conectividad moderna y segura.