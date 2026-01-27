Vialidad Provincial activa un plan estratégico de repavimentación y señalización para este 2026

La Dirección de Vialidad Provincial busca este año seguir priorizando la conectividad y el estado de los caminos que atraviesan San Juan. Según explicó Omar Lucero , director del organismo, ya se lograron licitar dos contratos específicos que son el eje del plan de acción inmediato.

Estas obras, cuyo inicio está proyectado para febrero, contemplan un plan de concreto asfáltico para la repavimentación y un esquema integral de pintura horizontal y señalización vertical. Al respecto, Lucero señaló este martes en diálogo con Radio Colón que estas tareas están abocadas exclusivamente a las rutas provinciales con el fin de recuperar sectores que han sufrido el paso del tiempo, reconociendo que, si bien es un paso fundamental, la magnitud del plan "no alcanza para todo lo que tenemos deteriorado" por el desgaste acumulado de muchos años.

A la par de estas obras por contrato, la repartición mantiene sus tareas de conservación de rutina por administración en todo el territorio provincial. Asimismo, mediante un convenio vigente con Vialidad Nacional, se aprobaron intervenciones específicas para arterias vitales de jurisdicción nacional que presentan un alto flujo vehicular. Estos trabajos coordinados de mantenimiento, que abarcan desde la limpieza general hasta el cambio de barandas, se concentrarán en la Avenida de Circunvalación, los accesos Norte y Sur de la Ruta 40 y la Ruta 20 hacia el sector Este. Lucero también destacó que, desde el pasado mes de diciembre, se colabora activamente en la apertura y mantenimiento de la Ruta 150, consolidando un esquema de trabajo conjunto para garantizar la transitabilidad en puntos estratégicos de la provincia.

A full por las tormentas

La ejecución de estos planes se enfrenta a la rigurosidad del clima, dado que San Juan atraviesa un periodo de lluvias frecuentes que ha impactado con fuerza desde diciembre. En este escenario, el personal de Vialidad está desplegado en departamentos como Zonda, Rivadavia, Calingasta, Iglesia y Valle Fértil, realizando tareas urgentes de remoción de material de arrastre y rocas para liberar el tránsito de manera segura.

Sobre esta situación crítica, el funcionario de Marcelo Orrego explicó que en zonas especialmente afectadas como las calles internas de Zonda no es posible concluir efectivamente las reparaciones hasta que cese el pronóstico de lluvias. Advirtió que no sirve reparar si un nuevo evento climático obliga a repetir las tareas desde cero ante una nueva creciente.

En este contexto de obras y emergencias, Lucero hizo un hincapié fundamental en la concientización de quienes transitan por las rutas sanjuaninas, especialmente ante el aumento del flujo turístico veraniego.

El funcionario remarcó la importancia de que los conductores reduzcan la velocidad y respeten estrictamente la señalización de advertencia cuando se encuentran con cuadrillas de trabajadores o maquinaria pesada trabajando en la calzada.

"La gente que está expuesta en esos momentos está trabajando para colaborar" con la comunidad, enfatizó el director, recordando que la prioridad es que todos los usuarios puedan circular con normalidad y llegar a sus destinos de forma segura, evitando cualquier tipo de incidente lamentable en las rutas sanjuaninas.