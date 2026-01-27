Berni, sobre la posibilidad de que baje la edad de imputabilidad: "Es música para mis oídos"

La propuesta de reforma legal para bajar la edad de imputabilidad penal en Argentina generó un debate intenso en el seno de la dirigencia política. En este sentido, Sergio Berni , exministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, expresó su total acuerdo con avanzar en una actualización del régimen.

“La iniciativa de bajar la ley de imputabilidad es música para mis oídos”., aseguró el ex funcionario kirchnerista, en comunicación con radio La Red. El dirigente opositor remarcó la insuficiencia de la legislación actual y puso de relieve la debilidad práctica de los sistemas penales juveniles vigentes en la provincia de Buenos Aires. “Hoy estamos discutiendo si está bien que un chico de catorce años esté encerrado”, pero ya existe la legislación que permite al juez ordenar el encierro a menores de 16 años“, afirmó

En el mismo sentido, Berni recordó el asesinato del empresario Andrés Blaquier, por el cual el menor responsable fue detenido y derivado a un instituto, del que escapó en cuestión de días.

Para el exministro, la raíz del problema no reside únicamente en la edad de imputabilidad, sino en la estructura y el sentido de la ley penal juvenil. En este punto, defendió un criterio que prescinda de la edad mínima rígida y esté anclado en una evaluación psicológica. “Debe existir una pericia psiquiátrica que informe si el menor comprendía la criminalidad del hecho. Si comprendía la criminalidad, es imputable, independientemente de la edad”, explicó.

Instantes después, Berni redobló la apuesta: “No estoy de acuerdo con el límite de la edad de imputabilidad. No me parece correcto que la edad sea 13, porque ya que estamos ante la posibilidad de hacer una reforma importante al Código Penal, no debemos dejar de pasar la posibilidad de que esto sea mucho más amplio y mucho más justo".

La discusión por la baja de la edad de imputabilidad se cruza con una demanda histórica que Berni afirmó haber trasladado hace más de una década a los legisladores de su espacio, Unión por la Patria, aunque reconoce que fueron los libertarios tomaron la iniciativa política. “Lamento que nuestro espacio político no se haya hecho eco de estas solicitudes y que sea el Partido Libertario el que haya tomado la bandera de entender la importancia que tiene la vinculación del delito en los menores”, apuntó.

Luego, el ex ministro de Seguridad agregó: “Creo que mi espacio político ha sido bastante resistente a bajar la edad de imputabilidad de los menores. Y está claro que nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo posible para hacerles entender que eso es lo que hoy necesita el país".

Respecto del territorio bonaerense, el exministro de Seguridad determinó que, “si bien es cierto que el sistema de encierro en la provincia de Buenos Aires tiene el sistema penal juvenil más avanzado de la Argentina”, en su espacio político están “debatiendo si es correcto que un chico de 14 años esté privado de su libertad”. Y recordó que en “varias oportunidades”, cuando los menores son enviados a un instituto, “pueden escaparse a los pocos días”.

“Considero que una ley por sí sola, si no está acompañada de una iniciativa integral para resolver el problema del delito en menores y de la logística necesaria para su rehabilitación, termina siendo sólo un acto de marketing político”, advirtió.

En otro pasaje, Berni abordó también los problemas de asignación presupuestaria y logística para encauzar la problemática. Es por eso que señaló que el Estado evidencia una falta de voluntad política y financiera para construir y mantener instituciones que permitan efectivamente la reinserción de jóvenes. Y sostuvo: “No veo en el Gobierno la voluntad de invertir en toda la logística necesaria para llevar adelante la reinserción de estos menores que delinquen”.

Consultado sobre el respaldo que su espacio político podría brindar al proyecto en el Congreso, Berni manifestó incertidumbre y describió una división interna. En su análisis, la negativa a avanzar con una reforma se apoya, para algunos diputados, en estadísticas que muestran baja incidencia de homicidios cometidos por menores. El exfuncionario cuestionó esa argumentación y afirmó: “Para ellos son pocos porque nunca les ha tocado a ellos. Yo quiero saber qué pasaría cuando les toque a ellos o un familiar directamente de ellos”.

Y concluyó, previo al tratamiento del proyecto: “Para aquellos diputados de mi espacio político, que lejos de ser peronistas, están impregnados de progresismo y rechazan bajar la ley de imputabilidad porque son niños, les quiero decir que si argumentan esa decisión en base a las estadísticas, y dicen ‘bueno las estadísticas dicen que son pocos los homicidios que cometen los chicos’, les digo que para ellos son pocos porque nunca les ha tocado. Yo quiero saber qué pasaría cuando les toque a ellos o a un familiar directo. Me parece que hay que dejar de ser hipócrita y hay que abordar los temas con la responsabilidad que corresponde”.

