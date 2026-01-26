Cómo votarían los legisladores nacionales por San Juan la baja de imputabilidad: sus argumentos

El debate por la baja de la edad de imputabilidad cobró fuerza luego del crimen de Jeremías Monzón, el joven de 16 años que fue asesinado brutalmente por tres menores: una chica de 16 años y dos jóvenes de 14. En este contexto, el Gobierno Nacional envió al Congreso de la Nación el proyecto de Ley Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años. El objetivo es que se trate en las sesiones extraordinarias programadas del 2 al 27 de febrero . En este marco, Tiempo de San Juan consultó a los legisladores sanjuaninos cómo votarían este proyecto y, no menos importante, por qué lo harían de ese modo. Cabe recordar que la provincia cuenta con seis diputados nacionales y tres senadores.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó el nuevo proyecto del Ejecutivo y lo difundió luego en su cuenta de X. El proyecto original proponía bajar la edad de imputabilidad a 13 años, pero el dictamen de consenso la elevó a 14; ahora, tras el resultado electoral de octubre, el Gobierno volverá a impulsar el texto inicial.

El partido del presidente Javier Milei, La Libertad Avanza, cuenta con tres legisladores sanjuaninos. El referente de la agrupación en la provincia, el diputado José Peluc, dijo que está a favor del proyecto debido a que garantiza la justicia para las víctimas y está sentado sobre la premisa de la responsabilidad penal: “delitos de adultos, penal de adultos”. “Se vive en nuestra sociedad hechos de violencia que cometen habitantes de distintas edades y saben que tienen una puerta giratoria, porque son inimputables, debemos hacer que paguen por el accionar cometido”, cerró.

Su par recientemente ingresado a la Cámara de Diputados, Abel Chiconi, utilizó el mismo argumento que Peluc para mostrar sus argumentos a favor de la ley y agregó: “Si queremos evitar que estos hechos sigan ocurriendo, tenemos que reformar la Ley Penal Juvenil. El resultado es este: menores que cometen los peores delitos y salen impunes. Sin pena ni consecuencias, creen que tienen libertad para delinquir. La ecuación es simple. O se acompaña a las víctimas y a sus familias, o se sostiene una posición pro-delincuentes”.

El senador Bruno Olivera manifestó que el sistema actual está completamente desactualizado y que no le resulta ni al delincuente, ni a la víctima ni a las familias. “Vamos a impulsar el tratamiento de esta ley con seriedad, sin demagogia y con la convicción de que la Argentina necesita orden, justicia y un Estado que haga cumplir la ley”, dijo al respecto.

Por su parte, Nancy Picón y Carlos Jaime, los legisladores que responden al oficialismo provincial, puntualmente a Producción y Trabajo, dijeron estar a favor. “Es un tema que necesariamente debemos abordar en el Congreso, la Ley Penal Juvenil es de 1980, debemos dar debate y actualizar. A los menores que cometen delitos no se los protegen tampoco porque se los deja desamparados, ya siguen en ese ámbito y con consumos problemáticos, nadie se preocupa por los menores en conflictos con la ley penal. Esta ley tiene un enfoque resocializador no es solo bajar la edad, bajar la edad es solo un aspecto de esta ley y es muy necesario, pero no el único. Ni que hablar de las familias que sufren la pérdida de un ser querido en manos de menores de edad, ¿quién les da respuesta a esas familias?”, aseveró.

Cabe recordar que Picón ya presentó, en 2024, un proyecto que también apunta a la baja de imputabilidad. El escrito establecía que los menores de entre 13 y 15 años que enfrenten delitos con penas de hasta dos años no recibirán condenas de prisión. La iniciativa apuntaba, en cambio, a delitos graves cuyas penas privativas de la libertad no sean inferiores a 15 años, como robos agravados, violaciones y el uso de armas.

Finalmente, el arco peronista dio sus argumentos para estar en contra del proyecto. El diputado nacional Cristian Andino manifestó: “Bajar la edad de imputabilidad no baja el delito. Va encontrar de lo establecido en la convención sobre los derechos del niño, por lo que sería inconstitucional. Por venir del territorio, ya que fui intendente, entiendo que un niño de 15 o 16 años no necesita penas ni castigos, sino medidas inclusivas sobre todo de la mano de la educación para que pueda reinsertar e en la sociedad. Entiendo también que el Estado debe hacer una fuerza tarea de prevención en los niños para evitar que delincan”.

Por su parte, Jorge “Coqui” Chica, apuntó en contra del Estado nacional por desfinanciar programas clave para evitar el delito juvenil.

“El Estado dejó de estar presente, sobre todo con programas que tienen que ver con combatir la drogadicción. Quieren bajar la edad, pero no hay un lugar para que vayan los niños. Toda esta restricción presupuestaria se está viendo en la batalla que estamos perdiendo, que es la drogadicción”, manifestó.

Finalmente, los senadores Sergio Uñac y Celeste Giménez prefirieron el silencio, aunque se presume que votarían en contra.