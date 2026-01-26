Argentina dirá presente en una cumbre militar clave convocada por Estados Unidos

Argentina volverá a tener presencia en un foro clave de las Fuerzas Armadas a nivel continental. A comienzos de febrero, el país participará de una reunión de alto nivel convocada por Estados Unidos que reunirá a jefes militares de 34 naciones , con eje en la cooperación regional frente al crimen organizado y el terrorismo.

La cita está prevista para el 11 de febrero y tendrá lugar en Washington . En representación de la Argentina asistirá el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Marcelo Dalle Nogare , quien fue designado recientemente en el cargo. El encuentro fue promovido por el general Dan Caine, máxima autoridad militar estadounidense, y apunta a profundizar el trabajo conjunto entre los países participantes.

Desde el entorno del jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos difundieron que la cumbre buscará reforzar alianzas estratégicas y fortalecer mecanismos de cooperación sostenida. Según indicaron, el objetivo es avanzar en acciones coordinadas contra organizaciones criminales y terroristas, además de enfrentar a actores externos que ponen en riesgo la seguridad y la estabilidad de la región.

image

Si bien la agenda general fue adelantada por Washington, fuentes argentinas señalaron que el temario definitivo aún se está elaborando. También anticiparon que el desarrollo de la cumbre será reservado, ya que las deliberaciones se realizarán a puertas cerradas. No obstante, no se descarta que al finalizar el encuentro se emita un documento consensuado con definiciones generales acordadas por los países asistentes.

La delegación argentina estará encabezada por Dalle Nogare, vicealmirante de la Armada y oficial de Estado Mayor. Formado en la Escuela Naval Militar, cuenta con una licenciatura en Sistemas Navales y una maestría en Dirección Estratégica y Tecnología. Su postulación para conducir el Estado Mayor Conjunto fue impulsada por el ministro de Defensa, Carlos Presti, y ratificada luego por el presidente Javier Milei.

image

La cumbre se dará en un contexto internacional de alta tensión. El encuentro de los jefes militares tendrá lugar tras recientes acciones impulsadas por Estados Unidos en la región, como la intervención en Venezuela y operativos contra presuntas embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico. A esto se suma el debate abierto por Donald Trump con aliados europeos en torno a su intención de avanzar sobre Groenlandia.

En ese escenario, la participación argentina apunta a delinear el perfil que el gobierno de La Libertad Avanza pretende imprimirle a su política de defensa. Al mismo tiempo, la presencia en el foro funcionará como un gesto más de acercamiento político y estratégico entre las administraciones de Javier Milei y Donald Trump.