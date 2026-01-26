lunes 26 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Relaciones internacionales

Argentina dirá presente en una cumbre militar clave convocada por Estados Unidos

El encuentro reunirá en Washington a jefes de las Fuerzas Armadas de 34 países y tendrá como eje la cooperación regional frente al crimen organizado y el terrorismo. El jefe del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Dalle Nogare, representará al país en un contexto internacional marcado por fuertes tensiones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
cumbre militar

Argentina volverá a tener presencia en un foro clave de las Fuerzas Armadas a nivel continental. A comienzos de febrero, el país participará de una reunión de alto nivel convocada por Estados Unidos que reunirá a jefes militares de 34 naciones, con eje en la cooperación regional frente al crimen organizado y el terrorismo.

Lee además
javier milei hablo en mar del plata: dentro de poco vamos a tener leyes de paises razonables
Declaraciones

Javier Milei habló en Mar del Plata: "Dentro de poco vamos a tener leyes de países razonables"
villa rechazo los pedidos de savoca y confirmo que aun no hay fechas para las elecciones en upcn
Ida y vuelta

Villa rechazó los pedidos de Savoca y confirmó que aún no hay fechas para las elecciones en UPCN

La cita está prevista para el 11 de febrero y tendrá lugar en Washington. En representación de la Argentina asistirá el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Marcelo Dalle Nogare, quien fue designado recientemente en el cargo. El encuentro fue promovido por el general Dan Caine, máxima autoridad militar estadounidense, y apunta a profundizar el trabajo conjunto entre los países participantes.

Desde el entorno del jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos difundieron que la cumbre buscará reforzar alianzas estratégicas y fortalecer mecanismos de cooperación sostenida. Según indicaron, el objetivo es avanzar en acciones coordinadas contra organizaciones criminales y terroristas, además de enfrentar a actores externos que ponen en riesgo la seguridad y la estabilidad de la región.

image

Si bien la agenda general fue adelantada por Washington, fuentes argentinas señalaron que el temario definitivo aún se está elaborando. También anticiparon que el desarrollo de la cumbre será reservado, ya que las deliberaciones se realizarán a puertas cerradas. No obstante, no se descarta que al finalizar el encuentro se emita un documento consensuado con definiciones generales acordadas por los países asistentes.

La delegación argentina estará encabezada por Dalle Nogare, vicealmirante de la Armada y oficial de Estado Mayor. Formado en la Escuela Naval Militar, cuenta con una licenciatura en Sistemas Navales y una maestría en Dirección Estratégica y Tecnología. Su postulación para conducir el Estado Mayor Conjunto fue impulsada por el ministro de Defensa, Carlos Presti, y ratificada luego por el presidente Javier Milei.

image

La cumbre se dará en un contexto internacional de alta tensión. El encuentro de los jefes militares tendrá lugar tras recientes acciones impulsadas por Estados Unidos en la región, como la intervención en Venezuela y operativos contra presuntas embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico. A esto se suma el debate abierto por Donald Trump con aliados europeos en torno a su intención de avanzar sobre Groenlandia.

En ese escenario, la participación argentina apunta a delinear el perfil que el gobierno de La Libertad Avanza pretende imprimirle a su política de defensa. Al mismo tiempo, la presencia en el foro funcionará como un gesto más de acercamiento político y estratégico entre las administraciones de Javier Milei y Donald Trump.

Temas
Seguí leyendo

De hija a padre: la carta de Nancy Avelín a 14 años de la muerte del exgobernador sanjuanino

¿Se puede limitar la cantidad de candidatos en el Sipad? El debate que se viene en la reforma del Código Electoral

Milei volverá a Estados Unidos para encabezar un mega evento de inversiones en Nueva York

Rawson planifica una ambiciosa planta fotovoltaica para "autoabastecerse" de energía eléctrica... y algo más

Orrego y el embajador argentino en España trazaron líneas de trabajo para potenciar inversiones en San Juan

Humo blanco: La Libertad Avanza se reunió nuevamente con sus ex socios para armar un gran frente electoral

El Gobierno Nacional calificó de "muy fructífero" el viaje de Javier Milei a Davos

La AFA bajo la lupa: ARCA denuncia movimientos irregulares por más de $375 millones

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
villa rechazo los pedidos de savoca y confirmo que aun no hay fechas para las elecciones en upcn
Ida y vuelta

Villa rechazó los pedidos de Savoca y confirmó que aún no hay fechas para las elecciones en UPCN

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Caos en los caminos de San Juan: un tramo de Ruta 40 quedó habilitado y hubo largas filas en la 149
Videos

Caos en los caminos de San Juan: un tramo de Ruta 40 quedó habilitado y hubo largas filas en la 149

Las tormentas que hicieron que el actual sea uno de los veranos más lluviosos en San Juan, se registraron de manera aislada en toda la provincia.
Pronóstico

¿Otra vez tormentas? Así estará el tiempo este lunes en San Juan

Jonathan Cortez, el chofer del colectivo que aplastó a un motociclista que perdió la vida en Capital, recuperó la libertad este lunes.
Judiciales

Motociclista aplastado por un colectivo en Capital: el chofer guardó silencio y quedó imputado

Federico Estevez y Amelia Pomarada, dos de los cinco protagonistas del incidente.
Conmoción

Piden cadenas de oración para la familia que terminó debajo de un camión en San Luis

Imagen ilustrativa
Investigación

Violento asalto a una familia en Capital: hay un ladrón preso y sospechan que uno de ellos habría abusado de una víctima

Te Puede Interesar

Armar la mochila este año va desde los $130.000 a los $200.000 por niño en San Juan video
Relevamiento

Armar la mochila este año va desde los $130.000 a los $200.000 por niño en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
Allanaron dos casas de Villa Don Arturo por un robo y encontraron cocaína, dinero y elementos robados
Procedimiento policial

Allanaron dos casas de Villa Don Arturo por un robo y encontraron cocaína, dinero y elementos robados

Con gorrita, sonrisa y muy cholula: Gabriela Sabatini estuvo en Pocito y vivió de cerca la Vuelta a San Juan video
Visita de lujo

Con gorrita, sonrisa y muy cholula: Gabriela Sabatini estuvo en Pocito y vivió de cerca la Vuelta a San Juan

Héctor Elizondo frente a la jueza de garantías.
Violencia intrafamiliar

Atacó a cuchillazos y a botellazos a su hermano en Santa Lucía y lo expulsaron de la propiedad

Un pibe de Tamberías se adueñó de la etapa 3 de la Vuelta a San Juan
Este lunes

Un pibe de Tamberías se adueñó de la etapa 3 de la Vuelta a San Juan