Orrego y el embajador argentino en España trazaron líneas de trabajo para potenciar inversiones en San Juan

En la continuidad de su agenda oficial en la ciudad de Madrid, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego , fue recibido por el embajador argentino en España , Wenceslao Bunge Saravia , en la sede de la residencia diplomática. Este encuentro es clave para profundizar la inserción de la provincia en mercados europeos y fortalecer la cooperación bilateral.

Durante la reunión, ambos repasaron los pilares de la matriz productiva sanjuanina, evaluando mecanismos para que la representación diplomática funcione como un puente activo en la promoción de los sectores económicos locales. Entre los ejes principales, se destacaron las oportunidades para el desarrollo turístico en el que España es líder mundial y de exportación y posicionamiento de la vitivinicultura y la olivicultura, sectores emblemáticos de la provincia. Además, se abordó el potencial del sector minero y su cadena de proveedores, con el fin de despertar el interés de inversores españoles en proyectos extractivos y de servicios relacionados.

La charla también incluyó temas de vanguardia y desarrollo estructural, como la economía del conocimiento y la tecnología, además de analizar posibles inversiones para la mejora de la infraestructura ferroviaria de la provincia. El encuentro tuvo como meta abrir nuevos canales de financiamiento y asistencia técnica que impulsen el crecimiento económico genuino de San Juan.

Esta actividad se desarrolló en el marco de la participación de San Juan en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), una de las muestras más relevantes del sector a nivel mundial. La presencia de la comitiva provincial se da tras una invitación especial del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, y cuenta con el respaldo técnico y financiero del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Hasta el momento, la misión encabezada por Orrego junto al ministro de Turismo, Deporte y Cultura de San Juan, Guido Romero, cosechó resultados significativos para el desarrollo provincial. El gobernador participó de la inauguración del stand argentino, donde posicionó a San Juan como un destino de excelencia para el turismo receptivo, apoyándose en recursos únicos como el Parque Ischigualasto y el turismo astronómico en Barreal, gracias a la calidad excepcional de los cielos sanjuaninos.

Además, se mantuvieron reuniones de alto nivel con operadores del sector privado, como HBX Group, el mayor banco de plazas hoteleras del mundo, y los organizadores de Expolagos, quienes invitaron a San Juan a ser protagonista en ferias binacionales. Estas gestiones, sumadas a los diálogos con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), buscan no solo mejorar la conectividad aérea de la región, sino también consolidar a la provincia como una sede estratégica para el turismo de eventos y convenciones (sector MICE), impulsando así una política de Estado que diversifique los ingresos de San Juan.