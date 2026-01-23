viernes 23 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tiempo de balance

El Gobierno Nacional calificó de "muy fructífero" el viaje de Javier Milei a Davos

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que el Presidente “se sigue consolidando como referente y líder mundial de las ideas de la libertad”. “Esto ayuda enormemente a atraer inversiones en la economía real”, afirmó.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Gobierno hizo un balance positivo de la participación del presidente Javier Milei en el Foro de Davos.

El Gobierno hizo un balance positivo de la participación del presidente Javier Milei en el Foro de Davos.

El Gobierno nacional realizó un balance de la participación del presidente Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos y consideró que fue “muy fructífera”.

Lee además
una funcionaria de milei hablo sobre la gran cantidad de cocaina hallada entre bananas en san juan: que dijo
En las redes

Una funcionaria de Milei habló sobre la gran cantidad de cocaína hallada entre bananas en San Juan: qué dijo
El presidente argentino Javier Milei, durante una entrevista en Davos.
Sintonía plena

Javier Milei volvió a apoyar a Trump por su intervención en Venezuela: "Está haciendo un trabajo excelente"

Así lo evaluó el ministro de Economía, Luis Caputo, uno de los funcionarios que acompañó al jefe de Estado, en un mensaje publicado este viernes en su cuenta en X tras regresar de Suiza.

“Ya de vuelta en el Ministerio. Muy fructífero viaje a Davos”, resaltó el titular del Palacio de Hacienda en el arranque de su publicación.

A continuación, sostuvo que Javier Milei “se sigue consolidando como referente y líder mundial de las ideas de la libertad”.

“Cada vez más respetado y escuchado. Esto no es trivial, ya que ayuda enormemente a atraer inversiones en la economía real, que es lo que el país necesita para generar más empleo y mejores salarios”, sentenció Luis Caputo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/2014658517936787528&partner=&hide_thread=false

Javier Milei en Davos: reuniones con empresarios y adhesión al Consejo de Paz

Durante su participación en Davos, además de su discurso ante el Foro, el presidente Javier Milei se reunió con empresarios y banqueros para interiorizarlos sobre su gobierno y en busca de conseguir inversiones.

El líder de La Libertad Avanza también firmó la adhesión del país al Consejo de Paz, una iniciativa impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Por su parte, Luis Caputo tuvo un fugaz encuentro con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, que aún no confirmó el envío de la misión a Buenos Aires para revisar el acuerdo entre Argentina.

FUENTE: Crónica

Temas
Seguí leyendo

En Davos, Milei destacó la baja de la inflación del "300% al 30%" y pidió a los políticos que "dejen de fastidiar"

Milei llega al "Tour de la Gratitud", muy cerca de San Juan

Milei llegó a Davos para ratificar su propuesta de gobierno y su alineamiento geopolítico con Estados Unidos

"Encuentre las diferencias": la imagen que Milei compartió en sus redes sociales tras cantar "Amor Salvaje"

El Chaqueño Palavecino se defendió de las críticas tras cantar con Milei

Milei confirmó parte de su agenda en Davos: reuniones con CEOS bancarios y saludo oficial con el presidente de Suiza

El gobierno de Javier Milei informó que 2025 cerró con superávit fiscal

"Toto, el más grande": así celebró Milei el dato de la inflación más baja en los últimos 8 años, según el Indec

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
una funcionaria de milei hablo sobre la gran cantidad de cocaina hallada entre bananas en san juan: que dijo
En las redes

Una funcionaria de Milei habló sobre la gran cantidad de cocaína hallada entre bananas en San Juan: qué dijo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El viaje de la muerte en El Tambolar, contado por sus protagonistas: a 40 años de la tragedia que marcó un antes y después en San Juan video
Videonota

El "viaje de la muerte" en El Tambolar, contado por sus protagonistas: a 40 años de la tragedia que marcó un antes y después en San Juan

Así aparecieron los hermanitos que eran intensamente buscados en San Juan video
En Santa Lucía

Así aparecieron los hermanitos que eran intensamente buscados en San Juan

Por qué delito acusarían a los padres de los niños buscados y el motivo por el que perdieron la custodia de sus hijos
Tras el revuelo

Por qué delito acusarían a los padres de los niños buscados y el motivo por el que perdieron la custodia de sus hijos

Confirmado: empujaron al adolescente ahogado en el canal Benavídez y la causa pasó al fuero de menores
Urgente

Confirmado: empujaron al adolescente ahogado en el canal Benavídez y la causa pasó al fuero de menores

Una cita engañosa: así fue el operativo especial para atrapar al acusado de la feroz golpiza por celos en Caucete
Revelaciones

Una cita engañosa: así fue el operativo especial para atrapar al acusado de la feroz golpiza por celos en Caucete

Te Puede Interesar

La Bodega Casa Montes aseguró que dejó atrás el embargo que paralizó sus cuentas en 2025 y que hoy avanza en un proceso de normalización operativa, en medio de un contexto difícil para el sector vitivinícola.
Tiempos difíciles

La bodega sanjuanina Casa Montes rompió el silencio y explicó su situación tras la crisis financiera

Por Elizabeth Pérez
Una funcionaria de Milei habló sobre la gran cantidad de cocaína hallada entre bananas en San Juan: qué dijo
En las redes

Una funcionaria de Milei habló sobre la gran cantidad de cocaína hallada entre bananas en San Juan: qué dijo

Fotos: archivo Diario de Cuyo.
A 40 años

El paro que se levantó y la ola de dadores de sangre, los recuerdos que persisten entre los sobrevivientes de la tragedia de El Tambolar

Afectados por el caso Branka Motors volvieron a pedir respuestas en las puertas de Tribunales
Nuevo capítulo

Afectados por el caso Branka Motors volvieron a pedir respuestas en las puertas de Tribunales

Una mochila de Ilusión: Unión viajó a Mendoza para buscar la clasificación ante el equipo de Sebastián Torrico video
Regional Amateur

Una mochila de Ilusión: Unión viajó a Mendoza para buscar la clasificación ante el equipo de Sebastián Torrico