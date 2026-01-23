El Gobierno Nacional calificó de "muy fructífero" el viaje de Javier Milei a Davos

El Gobierno hizo un balance positivo de la participación del presidente Javier Milei en el Foro de Davos.

El Gobierno nacional realizó un balance de la participación del presidente Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos y consideró que fue “muy fructífera”.

Sintonía plena Javier Milei volvió a apoyar a Trump por su intervención en Venezuela: "Está haciendo un trabajo excelente"

En las redes Una funcionaria de Milei habló sobre la gran cantidad de cocaína hallada entre bananas en San Juan: qué dijo

Así lo evaluó el ministro de Economía, Luis Caputo, uno de los funcionarios que acompañó al jefe de Estado, en un mensaje publicado este viernes en su cuenta en X tras regresar de Suiza.

“Ya de vuelta en el Ministerio. Muy fructífero viaje a Davos”, resaltó el titular del Palacio de Hacienda en el arranque de su publicación.

A continuación, sostuvo que Javier Milei “se sigue consolidando como referente y líder mundial de las ideas de la libertad”.

“Cada vez más respetado y escuchado. Esto no es trivial, ya que ayuda enormemente a atraer inversiones en la economía real, que es lo que el país necesita para generar más empleo y mejores salarios”, sentenció Luis Caputo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/2014658517936787528&partner=&hide_thread=false Ya de vuelta en el Ministerio.

Muy fructífero viaje a Davos.

El Presidente se sigue consolidando como referente y líder mundial de las ideas de la libertad. Cada vez más respetado y escuchado. Esto no es trivial, ya que ayuda enormemente a atraer inversiones en la economía… — totocaputo (@LuisCaputoAR) January 23, 2026

Javier Milei en Davos: reuniones con empresarios y adhesión al Consejo de Paz

Durante su participación en Davos, además de su discurso ante el Foro, el presidente Javier Milei se reunió con empresarios y banqueros para interiorizarlos sobre su gobierno y en busca de conseguir inversiones.

El líder de La Libertad Avanza también firmó la adhesión del país al Consejo de Paz, una iniciativa impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Por su parte, Luis Caputo tuvo un fugaz encuentro con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, que aún no confirmó el envío de la misión a Buenos Aires para revisar el acuerdo entre Argentina.

FUENTE: Crónica