"Tremendamente extraño": qué se sabe de las causas de la tragedia ferroviaria en España

Un brutal choque de trenes en la localidad de Adamuz, provincia española de Córdoba, dejó este domingo 39 muertos y 152 heridos, 24 de los cuales permanecían este lunes hospitalizados en grave estado.

Al momento de buscar las causas del accidente ferroviario, el ministro de Transportes de España, Óscar Puente, definió al siniestro como “tremendamente extraño”, en una conferencia de prensa.

El siniestro se produjo a las 19.45 del domingo, cuando el tren de alta velocidad LD AV Iryo 6189, que había partido de Málaga con destino a Madrid, descarriló en los desvíos de entrada de la vía 1 de Adamuz e invadió la vía contigua, por la que circulaba otro convoy, un Alvia LD AV 2384 Puerta de Atocha-Huelva, que tras la colisión también descarriló.

Puente, en el contacto con periodistas, consideró al hecho como raro debido a que se produjo en un sector recto del camino y porque la infraestructura había sido renovada recientemente. "El accidente es tremendamente extraño; es en una recta", remarcó.

El ministro de Transportes de España, durante la conferencia de prensa, añadió: “Es raro y difícil de explicar".

Puente habló con los periodistas en la estación Atocha, de Madrid, donde precisó que aún no se cuenta con los resultados de las pericias.

Por último, el ministro de Transportes resaltó que el descarrilamiento de los últimos vagones del tren que cubría la ruta Málaga-Madrid ocurrió "con la mala fortuna" de que, en ese momento, circulaba, en sentido contrario y en una vía paralela otra formación.

Detalles de la investigación

La pesquisa para determinar las causas del siniestro quedó bajo la dirección de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF).

Ese cuerpo, desde el 2007, está adscrito al Ministerio de Transportes, pero actúa con independencia. La comisión cuenta con el respaldo de asesores externos y laboratorios en procura de establecer responsabilidades.

FUENTE: Crónica