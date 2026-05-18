A pedido, Donald Trump volvió a posponer un ataque a Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este lunes que decidió “posponer” un ataque a Irán programado para el martes por pedido de los líderes de Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, ya que “se están llevando a cabo negociaciones serias”.

Agregó que en su opinión, “como grandes líderes y aliados, se alcanzará un acuerdo que será muy aceptable para los Estados Unidos”, así como “para todos los países de Oriente Medio”.

“Este acuerdo incluirá, y esto es fundamental, la prohibición de armas nucleares para Irán”, aseveró el mandatario norteamericano en la red Truth Social y supo la Agencia Noticias Argentinas.

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