Treinta y seis países se aprestan a crear un tribunal especial para juzgar a Putin

Treinta y seis países, en su mayoría europeos, se han adherido a la creación de un tribunal especial para juzgar al presidente ruso Vladímir Putin por el crimen de agresión contra Ucrania, que tendrá su sede en la ciudad holandesa de La Haya.

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El compromiso conjunto se formalizó el viernes durante la reunión anual de ministros de Asuntos Exteriores del Consejo de Europa, organización de derechos humanos que ha tomado la iniciativa de abordar el vacío jurisdiccional dejado por la Corte Penal Internacional (CPI), reportó Euronews.

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, que participó en la ceremonia, saludó el momento como “un punto de no retorno” en los años de búsqueda de responsabilidades.

“El Tribunal Especial se convierte en una realidad jurídica. Muy pocos creían que llegaría este día. Pero ha llegado”, dijo Sybiha en las redes sociales, evocando el espíritu de los juicios de Núremberg, que sentaron precedente y llevaron a juicio a los dirigentes supervivientes de la Alemania nazi. “Putin siempre ha querido pasar a la historia. Y este tribunal le ayudará a conseguirlo. Pasará a la historia como un criminal”, añadió.

Los países firmantes

La resolución del viernes fue firmada por Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Mónaco, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República de Moldavia, Rumania, San Marino, Suecia, Suiza y Ucrania. Australia y Costa Rica fueron los únicos signatarios no europeos.

La Unión Europea también respaldó la iniciativa, aunque cuatro de sus Estados miembros, Bulgaria, Hungría, Malta y Eslovaquia, no adhirieron a la resolución del viernes.