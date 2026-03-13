Para Trump, Putín estaría ayudando a Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este viernes que su homólogo ruso, Vladímir Putin, podría estar ayudando a Irán a defenderse de la agresión israelí-estadounidense.

Cuando el presentador de Fox News Brian Kilmeade en una entrevista le preguntó si creía que el líder ruso estaba proporcionando algún apoyo a Teherán, respondió: "Creo que podría estar ayudándoles un poco, sí, supongo. Y probablemente él piense que nosotros estamos ayudando a Ucrania , ¿no?".

Ante ello, su interlocutor señaló: "Y lo está haciendo, ¿no?". A lo que Trump afirmó: "Sí, también les estamos ayudando, y por eso él dice eso, y China dirá lo mismo. Es como 'oye, ellos lo hacen y nosotros lo hacemos, para ser justos'".

Previamente, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia expresó su preocupación por la escalada de la confrontación armada en toda la región de Oriente Medio, a la vez que pidió el cese inmediato de las hostilidades por parte de todos los involucrados y "la adopción, con absoluta prioridad, de medidas integrales para garantizar la seguridad de los civiles y la infraestructura civil en todos los países de la región".

El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, afirmó que Moscú no ha recibido ninguna solicitud de ayuda de parte de Teherán. Los líderes de ambos países están en contacto permanente desde el comienzo de la guerra. No obstante, el Ministerio de Emergencias de Rusia comunicó este jueves el envío de más de 13 toneladas de medicamentos a la República Islámica por orden de Vladímir Putin.

El suministro forma parte de la ayuda humanitaria para la República Islámica, donde, debido a la agresión israelí-estadounidense, más de 15.000 personas resultaron heridas, según datos de este martes.