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La selección de Irán le respondió a Trump: "Nadie nos puede excluir del Mundial"

Las declaraciones de Donald Trump sobre la presencia del seleccionado iraní en el Mundial 2026 generaron una fuerte reacción del equipo, que defendió su derecho a competir. La polémica se da en medio de un contexto de alta tensión internacional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La presencia de Irán en el Mundial 2026 quedó envuelta en una fuerte polémica política luego de que Donald Trump pusiera en duda su participación, algo que provocó una respuesta inmediata del propio seleccionado asiático, que afirmó que nadie puede impedirle disputar el torneo.

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El conflicto surgió tras un mensaje del presidente de Estados Unidos en su red social Truth Social. Allí sostuvo que el equipo iraní sería bienvenido, pero cuestionó su presencia por motivos de seguridad. “La Selección de Irán es bienvenida a la Copa del Mundo, pero realmente no creo que sea apropiado que estén, por su propia vida y seguridad”, escribió.

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Frente a esas declaraciones, la selección iraní difundió un comunicado en su cuenta oficial de Instagram para defender su derecho a competir. El mensaje remarcó que la organización del certamen depende exclusivamente de la FIFA y no de decisiones políticas de países o dirigentes.

“El Mundial es un evento internacional histórico y su ente regulador es la FIFA, no una persona o un país", señaló el texto. Además recordó que el conjunto asiático obtuvo su boleto tras una sólida clasificación en las eliminatorias. En esa misma línea, el comunicado fue más allá y dejó una crítica implícita a los anfitriones. “Nadie puede excluir a la Selección de Irán del Mundial, el único país que podría ser excluido es uno que porta el título de anfitrión pero carece de la habilidad para proveer seguridad para los equipos participantes en su eventos global".

La discusión se da en un contexto de máxima tensión internacional. El panorama se agravó tras los recientes ataques militares de Estados Unidos e Israel contra Irán, que incluyeron la muerte del líder Ayatollah Ali Khamenei y posteriores represalias en distintos puntos de Medio Oriente. Mientras tanto, la organización del Mundial continúa con normalidad, aunque la federación iraní no participó de una reunión de planificación celebrada en Atlanta junto a los demás países clasificados. El torneo se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El seleccionado ya tiene asignados partidos de la fase de grupos en Los Ángeles y Seattle, pero la situación política genera incertidumbre sobre su presencia. Incluso el ministro de Deportes iraní, Ahmad Donyamali, había señalado días atrás en la televisión estatal que el equipo no podría participar tras los ataques estadounidenses. Por su parte, Gianni Infantino había afirmado que recibió garantías de Washington de que el equipo sería bienvenido, luego de reunirse con Trump en la capital estadounidense. Sin embargo, el posterior mensaje del mandatario volvió a encender la controversia.

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