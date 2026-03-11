miércoles 11 de marzo 2026

La pelota salpicada por la guerra

Confirmado: Irán no jugará el Mundial 2026

"Este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder, no hay condiciones en las que podamos participar", dijo Ahmad Doyanmali, ministro de deportes iraní

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

De no producirse un giro total de los acontecimientos en los próximos días, la selección de Irán no disputará el Mundial que este próximo verano se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

Así lo ha confirmado este miércoles el ministro de Deportes, Ahmad Doyanmali. "Dado que este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder, no hay condiciones en las que podamos participar en la Copa del Mundo. Se nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses y varios miles de nuestros ciudadanos han sido asesinados. Por lo tanto, no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera", ha asegurado.

Esta respuesta llega justo después de que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, explicara que Donald Trump le había dicho que no tenía problema alguno con la presencia de los iraníes en el campeonato del mundo

Irán estaba encuadrada en su grupo junto a los combinados de Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. Debía jugar sus partidos en Los Ángeles y Seattle.

FUENTE: Mundo Deportivo

