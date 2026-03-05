jueves 5 de marzo 2026

Desesperada

Una argentina varada en Dubai por la guerra le pide ayuda al Chiqui Tapia

La mujer denunció la inacción del gobierno nacional en cuánto a los cientos de argentinos varados en Dubai. "Se me agotaron los caminos diplomáticos", dijo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La escalada de tensión en Medio Oriente, marcada por el conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, ha dejado a cientos de argentinos en una situación crítica. Según datos oficiales, más de 630 ciudadanos argentinos ya han solicitado asistencia a las sedes diplomáticas para poder abandonar la región en medio de los bombardeos. Entre los testimonios más desgarradores se encuentra el de Virginia Luca, quien, ante la falta de respuestas de la embajada, decidió enviar una carta abierta al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, buscando una vía alternativa de salida.

La AFA y la gestión de Chiqui Tapia fueron clave en la liberación de Nahuel Gallo.
Rol clave

Qué tuvieron que ver el sanjuanino "Chiqui" Tapia y la AFA con la liberación de Nahuel Gallo
guionista de south park creo una pagina para que el hijo de trump se enliste en el ejercito y pelee contra iran
Draft Barron Trump

Guionista de South Park creó una página para que el hijo de Trump se enliste en el ejército y pelee contra Irán

Odisea en el aeropuerto y falta de respuestas

Virginia Luca y su esposo se encuentran varados en la ciudad de Sharjah desde el 28 de febrero, luego de que su vuelo de regreso fuera cancelado tras el inicio de los ataques. Luca relató que, tras despegar, el piloto les informó en un inglés y árabe poco comprensibles que debían regresar por "problemas políticos". Tras el aterrizaje, la pareja pasó más de 12 horas desinformada en el aeropuerto, sin que la aerolínea se hiciera cargo de los gastos de contingencia, alegando que no eran considerados pasajeros en tránsito.

La situación económica se vuelve insostenible: al llegar al hotel, los precios comenzaron a subir de forma estrepitosa, registrando incrementos del 40% y hasta el 70% en pocos días. “No queremos que nos vengan a buscar. Queremos que nos ayuden a salir”, enfatizó Luca, criticando la falta de atención de las autoridades argentinas.

El dilema de la evacuación: ¿refugio o traslado riesgoso?

La comunicación con la embajada ha sido, según los damnificados, deficiente y contradictoria. Mientras que a algunos se les ordenó permanecer bajo refugio, otros recibieron la sugerencia de trasladarse por tierra hacia Omán o Arabia Saudita.

Luca cuestionó duramente esta opción:

  • Falta de oficialidad: El embajador habría citado a los argentinos en un hotel de manera "extraoficial" y sin información clara.
  • Riesgo de seguridad: Las indicaciones expresas de seguridad sugieren no moverse, pero la embajada propone un desplazamiento de 400 kilómetros hacia países desconocidos.
  • Incertidumbre logística: Para ingresar a Omán se requiere reserva de hotel, demostrar solvencia económica y tener un vuelo de salida confirmado, requisitos que muchos no pueden cumplir tras días de gastos imprevistos.

Contraste con la vida de los residentes

A diferencia de los turistas, los argentinos que residen en Dubái viven una realidad marcada por la seguridad del sistema de defensa local. Mauro De Santis, residente desde hace 13 años, describió cómo el país está preparado para enfrentar ataques de misiles y drones, permitiendo que la vida diaria continúe con cierta normalidad. Aunque se han activado protocolos de alarma y se ha implementado el trabajo remoto y el adelanto de vacaciones escolares ("spring break"), De Santis afirma sentirse seguro: “El país nos está dando muchísimas seguridades... por el momento no pensamos dejar el país”.

Un futuro incierto

La reapertura total del espacio aéreo sigue siendo una incógnita. Las aerolíneas han ido postergando las fechas de reanudación de vuelos, extendiendo la incertidumbre hasta, al menos, el 9 de marzo. Mientras tanto, el destino de los argentinos varados depende de la evolución del conflicto bélico y de una gestión diplomática que, hasta ahora, los afectados consideran inexistente.

Temas
Video: así retiraban a un marine veterano del Senado de EEUU, por protestar contra la guerra

Argentina podría tener un shock de exportaciones por el conflicto en Medio Oriente

Irán informó que, desde que comenzó el ataque de EEUU e Israel, murieron 1.045 personas

Caputo explicó que Argentina tiene "el mejor escudo" ante la guerra de Medio Oriente

Milei recibió al embajador estadounidense, Peter Lamelas, en medio del conflicto en Medio Oriente

Estados Unidos desplegará más tropas y aviones en Medio Oriente

El papa León XIV pidió frenar la escalada de violencia en Medio Oriente "antes de que se convierta en una vorágine irreparable"

Peligra la Finalissima: Qatar suspendió su actividad deportiva y el partido no se jugaría

al final, quebro un gigante del comercio de electrodomesticos
Crisis

Al final, quebró un gigante del comercio de electrodomésticos

Por Agencia NA

Al final, quebró un gigante del comercio de electrodomésticos
Crisis

Al final, quebró un gigante del comercio de electrodomésticos

Caos en Tribunales: un reo admitió haber golpeado a un guardia por tratos con droga e intentó atacar al fiscal
Gravísimo

Caos en Tribunales: un reo admitió haber golpeado a un guardia por "tratos con droga" e intentó atacar al fiscal

El funcionario judicial que sufrió el ataque trabaja en el edificio de calle Rivadavia.
Ataque a funcionario

El colmo: robaron en la casa de un fiscal sanjuanino que investiga los delitos contra la propiedad

Hay signos que tiene que aprovechar la suerte a favor frente a los juegos de azar.
Lo dicen los astros

Hagan sus apuestas: los 3 signos que corren con la suerte a favor en el azar

Perla (tercera de izquierda a derecha), la venedora del Quini 6 millonario, junto a su familia. video
Videonota

Perla, la agenciera nuevejulina de 77 años que vendió el Quini millonario: "Estoy feliz porque el ganador es un trabajador"

Ventas escolares: comerciantes de San Juan aseguraron que mucha gente consulta en el centro, aunque las expectativas son moderadas
Mercado

Ventas escolares: comerciantes de San Juan aseguraron que mucha gente consulta en el centro, aunque las expectativas son moderadas

Por Guillermo Alamino
La otra cara del paro en el fútbol sanjuanino en apoyo a Chiqui Tapia: silencio de la Liga, resistencia de los clubes y el impacto económico del parate
Impacto

La otra cara del paro en el fútbol sanjuanino en apoyo a Chiqui Tapia: silencio de la Liga, resistencia de los clubes y el impacto económico del parate

El diputado Gustavo Usín pidió votación nominal y así fue. La nueva Ley de Lemas ganó por 26 a 9. 
Análisis

Nuevo sistema para votar en San Juan: la estrategia detrás de la decisión

Detuvieron a una enfermera trucha en el Rawson: se descubrió todo cuando se peleó con un médico
Grave

Detuvieron a una enfermera trucha en el Rawson: se descubrió todo cuando se peleó con un médico

Nadie se salva: los jueces y fiscales que fueron víctimas de robos en San Juan
Antecedentes

Nadie se salva: los jueces y fiscales que fueron víctimas de robos en San Juan