Una argentina varada en Dubai por la guerra le pide ayuda al Chiqui Tapia

La escalada de tensión en Medio Oriente, marcada por el conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, ha dejado a cientos de argentinos en una situación crítica. Según datos oficiales, más de 630 ciudadanos argentinos ya han solicitado asistencia a las sedes diplomáticas para poder abandonar la región en medio de los bombardeos. Entre los testimonios más desgarradores se encuentra el de Virginia Luca, quien, ante la falta de respuestas de la embajada, decidió enviar una carta abierta al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, buscando una vía alternativa de salida.

Virginia Luca y su esposo se encuentran varados en la ciudad de Sharjah desde el 28 de febrero, luego de que su vuelo de regreso fuera cancelado tras el inicio de los ataques. Luca relató que, tras despegar, el piloto les informó en un inglés y árabe poco comprensibles que debían regresar por "problemas políticos". Tras el aterrizaje, la pareja pasó más de 12 horas desinformada en el aeropuerto, sin que la aerolínea se hiciera cargo de los gastos de contingencia, alegando que no eran considerados pasajeros en tránsito.

La situación económica se vuelve insostenible: al llegar al hotel, los precios comenzaron a subir de forma estrepitosa, registrando incrementos del 40% y hasta el 70% en pocos días. “No queremos que nos vengan a buscar. Queremos que nos ayuden a salir”, enfatizó Luca, criticando la falta de atención de las autoridades argentinas.

El dilema de la evacuación: ¿refugio o traslado riesgoso?

La comunicación con la embajada ha sido, según los damnificados, deficiente y contradictoria. Mientras que a algunos se les ordenó permanecer bajo refugio, otros recibieron la sugerencia de trasladarse por tierra hacia Omán o Arabia Saudita.

Luca cuestionó duramente esta opción:

Falta de oficialidad: El embajador habría citado a los argentinos en un hotel de manera "extraoficial" y sin información clara.

El embajador habría citado a los argentinos en un hotel de manera "extraoficial" y sin información clara. Riesgo de seguridad: Las indicaciones expresas de seguridad sugieren no moverse, pero la embajada propone un desplazamiento de 400 kilómetros hacia países desconocidos.

Las indicaciones expresas de seguridad sugieren no moverse, pero la embajada propone un desplazamiento de hacia países desconocidos. Incertidumbre logística: Para ingresar a Omán se requiere reserva de hotel, demostrar solvencia económica y tener un vuelo de salida confirmado, requisitos que muchos no pueden cumplir tras días de gastos imprevistos.

Contraste con la vida de los residentes

A diferencia de los turistas, los argentinos que residen en Dubái viven una realidad marcada por la seguridad del sistema de defensa local. Mauro De Santis, residente desde hace 13 años, describió cómo el país está preparado para enfrentar ataques de misiles y drones, permitiendo que la vida diaria continúe con cierta normalidad. Aunque se han activado protocolos de alarma y se ha implementado el trabajo remoto y el adelanto de vacaciones escolares ("spring break"), De Santis afirma sentirse seguro: “El país nos está dando muchísimas seguridades... por el momento no pensamos dejar el país”.

Un futuro incierto

La reapertura total del espacio aéreo sigue siendo una incógnita. Las aerolíneas han ido postergando las fechas de reanudación de vuelos, extendiendo la incertidumbre hasta, al menos, el 9 de marzo. Mientras tanto, el destino de los argentinos varados depende de la evolución del conflicto bélico y de una gestión diplomática que, hasta ahora, los afectados consideran inexistente.