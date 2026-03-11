miércoles 11 de marzo 2026

En Comodoro Py

Causa por evasión en la AFA: Pablo Toviggino presentó un escrito y no respondió preguntas

El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino lo hizo ante el juez Amarante. Mañana será el turno de “Chiqui” Tapia.

Por Agencia NA
720

El tesorero de la Asociación de Fútbol Argentina (AFA), Pablo Toviggino, acusado por presunta evasión millonaria, presentó hoy un escrito ante el juez en lo Penal y Económico, Diego Amarante, y se negó a responder preguntas.

Toviggino, en el ingreso a Comodoro Py. FOTO AGENCIA NA: DANIEL VIDES.
A la salida, el abogado de la AFA Gregorio Dalbón dijo que la causa por presunta evasión en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) es política y afirmó que se resolverá con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Además, Dalbón aseguró que la embestida contra Toviggino y el presidente de la AFA, Claudio Tapia, se enmarca en el deseo, según expresó el letrado, del asesor presidencial Santiago Caputo de "quedarse" con la entidad madre del fútbol.

Minutos antes de presentante en los tribunales de Retiro, Toviggino publicó en sus redes sociales una cita del papa Francisco.

“Vivir es intentar. Y quien intenta, inevitablemente tropieza. Caemos cuando fallamos, cuando nos equivocamos, cuando confiamos en quien no debíamos o cuando nuestras propias decisiones no dan el fruto esperado. Pero la caída no define nuestra historia; lo que realmente la define es la decisión que tomamos después”, escribió Toviggino.

El mensaje que eligió el hombre de confianza Tapia vinculó las palabras de Bergoglio con los valores que principales que promulgó durante su vida eclesiásitca como fueron la verdad y la justicia: “Porque al final, no somos nuestras caídas. Somos la fuerza con la que decidimos levantarnos”. __IP__

Toviggino enfrenta una acusación por presunta retención indebida de aportes jubilatorios e impuestos, luego de que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) denunció a la AFA por la falta de depósito por más de 19millones de pesos correspondientes a aportes jubilatorios de empleados de los clubes.

Asimismo, fue señalado por evasión de Impuesto a las Ganancias, entre marzo y diciembre de 2024.

Temas
