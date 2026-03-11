miércoles 11 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En redes

La frase del papa Francisco que publicó Toviggino antes de ir a tribunales

El tesorero de la Asociación de Fútbol Argentina está acusado por presunta evasión millonaria.

Por Agencia NA
Toviggino, en el ingreso a Comodoro Py. FOTO AGENCIA NA: DANIEL VIDES.

Toviggino, en el ingreso a Comodoro Py. FOTO AGENCIA NA: DANIEL VIDES.

720

El tesorero de la Asociación de Fútbol Argentina (AFA) Pablo Toviggino, acusado por presunta evasión millonaria, citó una frase del Papa Francisco previo a declarar en los tribunales federales, ante el juez en lo Penal Económico, Diego Amarante.

Lee además
causa por evasion en la afa: pablo toviggino presento un escrito y no respondio preguntas
En Comodoro Py

Causa por evasión en la AFA: Pablo Toviggino presentó un escrito y no respondió preguntas
La última reunión de paritarias docentes en San Juan se dio a fines de abril. 
Paritarias

En medio del paro frustrado por la Ley de Modernización Laboral, el Gobierno de San Juan negociará con los gremios docentes salarios por encima de la inflación

“Vivir es intentar. Y quien intenta, inevitablemente tropieza. Caemos cuando fallamos, cuando nos equivocamos, cuando confiamos en quien no debíamos o cuando nuestras propias decisiones no dan el fruto esperado. Pero la caída no define nuestra historia; lo que realmente la define es la decisión que tomamos después”, escribió Toviggino en sus redes sociales.

720

El mensaje que eligió el hombre de confianza del presidente de la AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, vinculó las palabras de Bergoglio con los valores que principales que promulgó durante su vida eclesiásitca como fueron la verdad y la justicia: “Porque al final, no somos nuestras caídas. Somos la fuerza con la que decidimos levantarnos”, concluyó.

Toviggino enfrenta una acusación por presunta retención indebida de aportes jubilatorios e impuestos, luego de que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) denunció a la AFA por la falta de depósito por más de 19millones de pesos correspondientes a aportes jubilatorios de empleados de los clubes. Asimismo, fue señalado por evasión de Impuesto a las Ganancias, entre marzo y diciembre de 2024.

Este miércoles al mediodía se presentará a declarar, mientras permanece con la prohibición para salir del país conforme avanza la investigación.

Temas
Seguí leyendo

"Se nos fue un poco de las manos": se casaron e hicieron pogo con la marcha de San Lorenzo

Miércoles con temperaturas agradables y probabilidad de lluvias en San Juan

San Juan se movió por un temblor ocurrido en La Rioja este martes

Martes agradable en San Juan: el calor dará una tregua y la máxima no superará los 26°C

Atención: por la repavimentación en Avenida España cortan media calzada en una zona clave

Un fuerte temblor puso en movimiento la madrugada sanjuanina del lunes

Tras las intensas lluvias, dos rutas sanjuaninas resultaron dañadas

San Juan y ¿un domingo pasado por agua?: mirá cómo estará el tiempo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La última reunión de paritarias docentes en San Juan se dio a fines de abril. 
Paritarias

En medio del paro frustrado por la Ley de Modernización Laboral, el Gobierno de San Juan negociará con los gremios docentes salarios por encima de la inflación

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El Gobierno aplicó la reforma laboral y UDAP levantó la medida de fuerza
Actividad esencial

El Gobierno aplicó la reforma laboral y UDAP levantó la medida de fuerza

Misterio por el sanjuanino, ligado a una familia de empresarios, denunciado por abuso sexual de menores
ANIVI

Misterio por el sanjuanino, ligado a una familia de empresarios, denunciado por abuso sexual de menores

Un DJ caucetero fue acusado de violación y pasó 4 meses en la cárcel por la mentira de la supuesta víctima
Un inocente preso

Un DJ caucetero fue acusado de violación y pasó 4 meses en la cárcel por la mentira de la supuesta víctima

¿Quién miente? Dos policías aseguraron que su colega golpeó a un chico con discapacidad y los amenazó para que no hablen video
Apremios ilegales

¿Quién miente? Dos policías aseguraron que su colega golpeó a un chico con discapacidad y los amenazó para que no hablen

Se agrava, y mucho, la situación del sanjuanino acusado de abusar y prostituir a una adolescente
Está en jaque

Se agrava, y mucho, la situación del sanjuanino acusado de abusar y prostituir a una adolescente

Te Puede Interesar

El sector de venta de electrodomésticos en San Juan comenzó el año con despidos y retiros voluntarios en varias cadenas, en un contexto de caída del consumo y cambios en el mercado que ya se sienten a nivel local.
Consumo en retroceso

La crisis nacional del sector electrodomésticos ya impacta en San Juan

Por Elizabeth Pérez
Ricardo Díaz, durante la audiencia de este miércoles.
Tribunales

Un acosador de menores volvió a caer, ahora por tener material sexual infantil: pasará más de 6 años preso

Javier Milei saluda a José Antonio Kast, quien este miércoles asumió como nuevo presidente de Chile.
Nuevo escenario

José Antonio Kast asumió la presidencia de Chile en una solemne ceremonia que contó con la presencia de Javier Milei

Habrá audiencia publica para debatir el otorgamiento por parte del ENRE al proyecto minero Vicuña de la disponibilidad y ampliación de la línea de 500 kV y el Epre se prepara. 
Conflicto en San Juan

El EPRE confirmó que Nación convocará a audiencia pública por la línea eléctrica que pidió Vicuña

El paro docente se sintió fuerte el 3 de marzo para el inicio de clases. Este 11 y 12 de marzo no se pudo concretar porque desde el viernes rige la reforma laboral que impulsó Javier Milei y fue apoyada por Marcelo Orrego.
Debate abierto

Con el freno al paro docente San Juan estrenó la reforma laboral en el país: los argumentos a favor y en contra