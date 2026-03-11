La frase del papa Francisco que publicó Toviggino antes de ir a tribunales

El tesorero de la Asociación de Fútbol Argentina (AFA) Pablo Toviggino, acusado por presunta evasión millonaria, citó una frase del Papa Francisco previo a declarar en los tribunales federales, ante el juez en lo Penal Económico, Diego Amarante.

Paritarias En medio del paro frustrado por la Ley de Modernización Laboral, el Gobierno de San Juan negociará con los gremios docentes salarios por encima de la inflación

En Comodoro Py Causa por evasión en la AFA: Pablo Toviggino presentó un escrito y no respondió preguntas

“Vivir es intentar. Y quien intenta, inevitablemente tropieza. Caemos cuando fallamos, cuando nos equivocamos, cuando confiamos en quien no debíamos o cuando nuestras propias decisiones no dan el fruto esperado. Pero la caída no define nuestra historia; lo que realmente la define es la decisión que tomamos después”, escribió Toviggino en sus redes sociales.

720

El mensaje que eligió el hombre de confianza del presidente de la AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, vinculó las palabras de Bergoglio con los valores que principales que promulgó durante su vida eclesiásitca como fueron la verdad y la justicia: “Porque al final, no somos nuestras caídas. Somos la fuerza con la que decidimos levantarnos”, concluyó.

Toviggino enfrenta una acusación por presunta retención indebida de aportes jubilatorios e impuestos, luego de que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) denunció a la AFA por la falta de depósito por más de 19millones de pesos correspondientes a aportes jubilatorios de empleados de los clubes. Asimismo, fue señalado por evasión de Impuesto a las Ganancias, entre marzo y diciembre de 2024.

Este miércoles al mediodía se presentará a declarar, mientras permanece con la prohibición para salir del país conforme avanza la investigación.