En medio del paro frustrado por la Ley de Modernización Laboral, el Gobierno de San Juan negociará con los gremios docentes salarios por encima de la inflación

El Gobierno de San Juan y los gremios docentes Unión Docentes Argentinos (UDA), la Unión Docentes Agremiados Provinciales (UDAP) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), volverán a reunirse este jueves 12 de marzo luego de la suspensión del paro por 48 horas que tuvo lugar debido según lo determinado por la Ley de Modernización Laboral. Según indicaron las fuentes, el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Roberto Gutiérrez y la ministra de Educación, Silvia Fuentes, oirán los pedidos de los sindicatos y, posteriormente, continuarán por la línea que tuvo hasta ahora el Gobierno provincial: que lo salarios le ganen a la inflación. Conforme plantearon, esta premisa se cumplió en el 2024 y en el 2025, cuando los salarios le ganaron a la inflación en un 20% y un 16%, respectivamente.

Tras el cuarto intermedio dispuesto el martes después de que solo UDA se presentara a la negociación, el Ejecutivo provincial espera que en la reunión de este jueves (que será la séptima este 2026) los gremios vuelvan a poner sobre la mesa sus reclamos salariales. Según indicaron fuentes oficiales, la discusión seguirá centrada en la evolución de los sueldos docentes y en la posibilidad de sostener incrementos que continúen por encima de la inflación durante 2026.

Desde el Gobierno remarcaron que ese criterio ya se aplicó en los últimos años. De acuerdo con los datos que manejan en la mesa paritaria, en 2024 el salario docente terminó 20% por encima de la inflación, mientras que en 2025 la diferencia fue del 16%.

En ese marco, en el Ejecutivo sostienen que la paritaria docente de San Juan se ubica entre las mejores del país. Entre los argumentos que mencionan aparece la evolución del salario inicial docente en el ranking nacional: según indicaron, la provincia pasó del puesto 17 al 8 entre las 24 jurisdicciones en los últimos años.

Otro de los puntos que destacan desde el Gobierno es la decisión de blanquear componentes salariales que anteriormente se pagaban en negro. En 2024, además, la provincia absorbió con recursos propios un ítem que dejó de financiar la Nación y lo incorporó al salario en blanco.

La negociación se reanudará luego de que los gremios suspendieran el paro por 48 horas tras una notificación vinculada a la aplicación de la Ley de Modernización Laboral. La normativa nacional declara a la educación como servicio esencial y establece condiciones específicas para la realización de medidas de fuerza, lo que derivó en la interrupción temporal de la protesta.

Mientras tanto, los sindicatos mantienen su reclamo por una mejora en la oferta salarial y convocaron a una marcha en contraturno hacia la Plaza 25 de Mayo para visibilizar el conflicto. La manifestación será este miércoles a las 20 horas.

Todo esto ocurre en un contexto económico complejo para la provincia. Según los datos que manejan en el Ministerio de Economía, San Juan dejó de percibir cerca de $30.868 millones en recursos, mientras que en febrero la caída interanual en términos reales fue cercana al 8%. Ese escenario, explicaron las fuentes, condiciona el margen de la negociación, aunque remarcaron que la directiva del gobernador es sostener la paritaria abierta y continuar con el diálogo.