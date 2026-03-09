lunes 9 de marzo 2026

Tránsito

Atención: por la repavimentación en Avenida España cortan media calzada en una zona clave

El sector cuenta con señalización preventiva y ordenamiento del tránsito. Se recomienda circular con precaución y respetar las indicaciones, indicaron desde Infraestructura.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Por la repavimentación de la Avenida España se implementó un corte de media calzada en la intersección de Avenida Libertador General San Martín.

Por la repavimentación de la Avenida España se implementó un corte de media calzada en la intersección de Avenida Libertador General San Martín.

Como parte del Plan Urbano de Pavimentación y Repavimentación de la Red Vial Municipal – 1.ª Etapa Capital, avanzan los trabajos de repavimentación en Avenida España, en el tramo comprendido entre calle Maipú y Avenida Libertador, que será intervenido en su totalidad.

En ese contexto, según indicaron desde el Ministerio de Infraestructura, actualmente, y debido al avance de las tareas, se implementó un corte de media calzada en la intersección de Avenida Libertador General San Martín y Avenida España, donde se trabaja con equipos y maquinaria en el marco de la obra.

"El sector cuenta con señalización preventiva y ordenamiento del tránsito, por lo que se recomienda circular con precaución y respetar las indicaciones viales", afirmaron.

image

Asimismo, se mantiene el desvío de tránsito en el tramo de España entre calle San Luis y avenida Libertador, debido a la presencia de equipos en la zona de obra.

Las tareas en ejecución incluyen la demolición de las losas de hormigón existentes, el relleno con material de base, la imprimación de los paños, y la limpieza y sellado de juntas, grietas y fisuras. Posteriormente, se colocará un carpetín asfáltico, tras lo cual el sector quedará habilitado al tránsito, para luego completar la intervención con la colocación de la carpeta asfáltica final.

"Estas obras permitirán mejorar la transitabilidad, la seguridad vial y el estado general de la calzada en uno de los corredores urbanos más utilizados de la ciudad", indicaron desde la cartera.

