jueves 5 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
SMN

Jueves con temperaturas agradables pero con lluvias en San Juan

Se prevé una jornada inestable, con tormentas aisladas durante el día y una máxima que rondará los 26°C.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image (89)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada con condiciones inestables en San Juan, aunque con marcas térmicas moderadas y agradables.

Lee además
Imagen de archivo.
Tras horas de reunión

Los gremios docentes rechazaron la oferta salarial del Gobierno y volverán a reunirse el 10 de marzo
La canasta escolar en San Juan.
Encuesta de TIEMPO

Del reciclaje a las billeteras virtuales: las tácticas de los sanjuaninos para enfrentar el costo de la canasta escolar

Durante todo el día se prevén tormentas aisladas y, hacia la noche, tormentas más generalizadas. La probabilidad de precipitaciones se mantiene entre el 10% y el 40% en las distintas franjas horarias.

En cuanto a la temperatura, la mínima será de 20°C y la máxima alcanzará los 26°C, con valores templados tanto por la mañana como por la tarde.

El viento soplará del sector sur y sudeste, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 31 kilómetros por hora, sin ráfagas significativas previstas.

Temas
Seguí leyendo

"¿Vos has visto que es larga?": el video del pastor sanjuanino que es furor por una cámara oculta

Los Azules, también contra una ley de proveedores mineros: un dardo y un consejo para calmar ansiedades

Anteojos: en San Juan no son tendencia, son identidad

Una reliquia con astillas de la Cruz de Jesús que se perdió en el terremoto del '44, volverá a ser expuesta en San Juan

UPD en San Juan: la Policía clausuró alrededor de 10 fiestas de descontrol adolescente

Mediante un virus troyano estafaron en $4.000.000 a una clínica sanjuanina

Tras el ventarrón, confirman la llegada del viento Sur a San Juan: para cuándo

UNSJ: nuevo envión para rescatar al radiotelescopio chino que Milei rechaza

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El SMN emitió un alerta amarilla por tormentas para el Gran San Juan y alrededores.
Clima

Tormentas fuertes y ráfagas de hasta 90 km/h: renuevan el alerta amarilla para el este sanjuanino

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Por un recorte de fondos nacionales, suspendieron la obra de la Ruta 40 y despidieron a 95 obreros
Decisión

Por un recorte de fondos nacionales, suspendieron la obra de la Ruta 40 y despidieron a 95 obreros

Con una carta a San Martín, un hombre terminó con un disparo en el Parque de Mayo: qué dijeron sobre su estado de salud
Capital

Con una carta a San Martín, un hombre terminó con un disparo en el Parque de Mayo: qué dijeron sobre su estado de salud

En San Juan se hicieron operativos por UPD. En la foto, divulgada por la Municipalidad de Río Cuarto (Córdoba), se muestra el festejo en esa comuna esta semana, que se dio junto a establecimientos privados y con más de 1200 jóvenes que celebraron en lugares habilitados.
Operativos

UPD en San Juan: la Policía clausuró alrededor de 10 fiestas de descontrol adolescente

El Gobierno de San Juan respondió al reclamo de UTA: aseguró que el ajuste de horarios en la Red Tulum es normal
Escenario

El Gobierno de San Juan respondió al reclamo de UTA: aseguró que el ajuste de horarios en la Red Tulum es "normal"

Los cuatro policías federales investigados por el robo de dinero a un camionero.
Este miércoles

Fallido inicio del juicio contra los policías federales acusados de robarle $20.000.000 a un camionero: ¿habrá acuerdo con la víctima?

Te Puede Interesar

Un esquema Ponzi: así fue la mecánica delictiva de los acusados por Branka Motors
Bajo la lupa

Un esquema Ponzi: así fue la mecánica delictiva de los acusados por Branka Motors

Por Redacción Tiempo de San Juan
Jueves con temperaturas agradables pero con lluvias en San Juan
SMN

Jueves con temperaturas agradables pero con lluvias en San Juan

Imagen ilustrativa.
Turismo

La Finalissima en duda y el Mundial 2026 en la mira: cómo afecta el conflicto en Medio Oriente a las agencias de viajes de San Juan

Imagen de archivo.
Tras horas de reunión

Los gremios docentes rechazaron la oferta salarial del Gobierno y volverán a reunirse el 10 de marzo

El carnicero asaltado contó que es el cuarto hecho delictivo que sufre.
Atraco en una carnicería

Como era poca la plata, tres asaltantes se llevaron de botín 70 kilos de carne de un negocio de Capital