Jueves con temperaturas agradables pero con lluvias en San Juan

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada con condiciones inestables en San Juan, aunque con marcas térmicas moderadas y agradables.
jueves 5 de marzo 2026
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Se prevé una jornada inestable, con tormentas aisladas durante el día y una máxima que rondará los 26°C.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada con condiciones inestables en San Juan, aunque con marcas térmicas moderadas y agradables.
Durante todo el día se prevén tormentas aisladas y, hacia la noche, tormentas más generalizadas. La probabilidad de precipitaciones se mantiene entre el 10% y el 40% en las distintas franjas horarias.
En cuanto a la temperatura, la mínima será de 20°C y la máxima alcanzará los 26°C, con valores templados tanto por la mañana como por la tarde.
El viento soplará del sector sur y sudeste, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 31 kilómetros por hora, sin ráfagas significativas previstas.