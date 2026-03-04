Tormentas fuertes y ráfagas de hasta 90 km/h: renuevan el alerta amarilla para el este sanjuanino

El Servicio Meteorológico Nacional volvió a encender la advertencia para el este de San Juan al emitir un nuevo alerta amarillo por tormentas que podrían presentarse con fuerte intensidad durante la tarde y noche de este jueves.

De acuerdo al parte oficial, los departamentos más comprometidos por el fenómeno serán 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil. En esas zonas se espera el desarrollo de tormentas aisladas, algunas de ellas fuertes e incluso puntualmente severas.

El organismo nacional advirtió que los fenómenos podrían estar acompañados por caída de granizo, intensa actividad eléctrica, precipitaciones abundantes en lapsos breves y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. Además, se estiman acumulados de lluvia de entre 20 y 40 milímetros, aunque no se descarta que esos valores sean superados de manera localizada.

En cuanto a las temperaturas, la jornada se presentará con una mínima de 20° y una máxima que rondará los 26°, marcando un quiebre respecto a los días sofocantes que dominaron la última semana. Según el pronóstico extendido del SMN, al menos hasta el martes próximo no se prevé que las marcas térmicas vuelvan a superar los 30°, consolidando así un descenso en el calor que venía caracterizando al inicio de marzo en la provincia.