miércoles 4 de marzo 2026

Operativos

UPD en San Juan: la Policía clausuró alrededor de 10 fiestas de descontrol adolescente

La Policía intervino en diversos puntos de la provincia para frenar el consumo de alcohol en menores. En una sola finca del Médano de Oro, detectaron a unos 300 jóvenes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En San Juan se hicieron operativos por UPD. En la foto, divulgada por la Municipalidad de Río Cuarto (Córdoba), se muestra el festejo en esa comuna esta semana, que se dio junto a establecimientos privados y con más de 1200 jóvenes que celebraron en lugares habilitados.

En el marco de las celebraciones por el denominado "Último Primer Día" (UPD), la Policía de San Juan desplegó una serie de operativos preventivos que culminaron con la clausura de aproximadamente diez eventos donde se detectó un masivo consumo de alcohol por parte de adolescentes. Las acciones, coordinadas bajo directivas precisas del Primer Juzgado de Faltas a cargo de Marcelo Espósito, se hicieron en puntos estratégicos donde habitualmente se desarrollan este tipo de festejos, como las zonas de Pocito y el Médano de Oro.

El comisario Diego Morales, actual asesor de la Secretaría de Seguridad, explicó en diálogo con Canal 13 San Juan, que la institución policial trabajó intensamente para anticiparse a estos eventos mediante tareas de inteligencia y seguimiento en redes sociales. Al respecto, el funcionario dio detalles sobre la naturaleza de las intervenciones y el cumplimiento de las órdenes judiciales al señalar que "han habido directivas claras en la institución policial para tratar de prevenir aquellos consumos de alcohol por parte de menores. El Primer Juzgado de Faltas, el Dr. Espósito, ha dado las directivas expresas a la institución policial. Esto generó que hagamos operativos en distintos lugares, sobre todo en donde siempre sabemos que se llevan a cabo eventos. En la zona del Médano de Oro, en la zona de Pocito, se han clausurado alrededor de ocho a diez eventos de esta naturaleza por la cantidad de menores y el consumo de alcohol que había en el interior".

La preocupación por el UPD no es casual, ya que desde el Ministerio de Educación se había manifestado preocupación por los niveles de intoxicación alcohólica con los que muchos alumnos ingresaban a los establecimientos educativos en años anteriores. Para mitigar este impacto, las comisarías de las jurisdicciones afectadas, junto con la división de Leyes Especiales, mantuvieron patrullajes durante toda la madrugada.

Uno de los episodios más significativos ocurrió en una propiedad rural donde la concurrencia superaba ampliamente lo esperado, evidenciando la dificultad de los adultos para contener a los jóvenes.

Morales destacó sobre la labor de los efectivos que "han tenido que patrullar toda la noche y han tenido que hacer un servicio de inteligencia previo para detectar aquellos lugares donde se estaban organizando. Por más que haya padres presentes, no pueden controlar el consumo de alcohol por parte de los menores; se les escapa a los padres. Hay una finca en el Médano de Oro que se ha detectado a 200 menores adentro y 100 por el ingreso. Entonces el Primer Juzgado de Faltas manda la clausura del evento y la entrega inmediata a los padres de los menores. Eso evita un montón de inconvenientes a posteriori".

Finalmente, desde la Secretaría de Seguridad confirmaron que este tipo de protocolos y procedimientos de control no serán exclusivos del inicio del ciclo lectivo. El éxito de los operativos actuales servirá como base para las planificaciones de cara a otros periodos de alta movilidad juvenil, como la próxima Semana Santa, donde se reforzará la vigilancia en departamentos alejados y puntos estratégicos para garantizar que las celebraciones se desarrollen sin incidentes y bajo la premisa del consumo responsable y la seguridad vial.

