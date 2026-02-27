UPD 2026: las siete recomendaciones claves para festejar de forma segura

Con la llegada del Último Primer Día (UPD) , una de las celebraciones más esperadas por los estudiantes del último año del secundario, se puso en marcha un amplio operativo con el objetivo de garantizar festejos seguros y responsables en distintos puntos de la provincia.

En este marco, se difundieron siete recomendaciones clave dirigidas tanto a los jóvenes como a sus familias, con el fin de prevenir situaciones de riesgo, evitar excesos y promover encuentros cuidados.

Las principales recomendaciones de seguridad son:

1. Mantener una comunicación clara entre padres y estudiantes, con pautas sobre el comportamiento esperado durante la celebración.

2. Fomentar la supervisión de los grupos de amigos y la presencia de adultos responsables en las reuniones.

3. Acompañar en la organización del encuentro, procurando que los festejos se den en ámbitos seguros y conocidos.

4. Transmitir valores de respeto, cuidado y responsabilidad para prevenir riesgos o episodios de violencia o accidentes.

5. Evitar la utilización de pirotecnia durante los festejos, ya que representa un peligro para los participantes y quienes los rodean.

6. Reflexionar junto a los estudiantes sobre la asociación entre consumo de alcohol y diversión, promoviendo decisiones responsables.

7. Informarse sobre las normas y pautas de convivencia de cada institución educativa para evitar sanciones el día del inicio de clases.

Además, se realizarán operativos preventivos para detectar reuniones no autorizadas y la línea 911 estará disponible para recibir avisos ante cualquier emergencia. El objetivo es prevenir el consumo de alcohol en menores, verificar habilitaciones y promover celebraciones seguras para toda la comunidad.

Desde los organismos intervinientes remarcaron la importancia de que el UPD sea una jornada de alegría y encuentro, pero también de responsabilidad, con un fuerte llamado al cuidado propio y del otro.