viernes 27 de febrero 2026

Operativo especial

UPD 2026: las siete recomendaciones claves para festejar de forma segura

Difundieron una serie de medidas preventivas y se desplegarán controles para garantizar celebraciones cuidadas, con acompañamiento familiar y presencia de las fuerzas de seguridad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Con la llegada del Último Primer Día (UPD), una de las celebraciones más esperadas por los estudiantes del último año del secundario, se puso en marcha un amplio operativo con el objetivo de garantizar festejos seguros y responsables en distintos puntos de la provincia.

En este marco, se difundieron siete recomendaciones clave dirigidas tanto a los jóvenes como a sus familias, con el fin de prevenir situaciones de riesgo, evitar excesos y promover encuentros cuidados.

Las principales recomendaciones de seguridad son:

1. Mantener una comunicación clara entre padres y estudiantes, con pautas sobre el comportamiento esperado durante la celebración.

2. Fomentar la supervisión de los grupos de amigos y la presencia de adultos responsables en las reuniones.

3. Acompañar en la organización del encuentro, procurando que los festejos se den en ámbitos seguros y conocidos.

4. Transmitir valores de respeto, cuidado y responsabilidad para prevenir riesgos o episodios de violencia o accidentes.

5. Evitar la utilización de pirotecnia durante los festejos, ya que representa un peligro para los participantes y quienes los rodean.

6. Reflexionar junto a los estudiantes sobre la asociación entre consumo de alcohol y diversión, promoviendo decisiones responsables.

7. Informarse sobre las normas y pautas de convivencia de cada institución educativa para evitar sanciones el día del inicio de clases.

Además, se realizarán operativos preventivos para detectar reuniones no autorizadas y la línea 911 estará disponible para recibir avisos ante cualquier emergencia. El objetivo es prevenir el consumo de alcohol en menores, verificar habilitaciones y promover celebraciones seguras para toda la comunidad.

Desde los organismos intervinientes remarcaron la importancia de que el UPD sea una jornada de alegría y encuentro, pero también de responsabilidad, con un fuerte llamado al cuidado propio y del otro.

