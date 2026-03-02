lunes 2 de marzo 2026

Pronóstico

Llegó el ventarrón al Gran San Juan: mirá las fotos y videos

Tal como estaba pronosticado, el calor se despidió y el viento Sur llegó con fuerza.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-03-02 at 20.38.22

Después de una jornada agobiante en San Juan, que por la tarde alcanzó los 40º, finalmente llegó el alivio a la provincia.

Tal como estaba pronosticado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), pasadas las 20 comenzaron a soplar las primeras ráfagas del alerta amarilla que advierte que el fuerte viento, también podría venir acompañdo de tormentas.

Las intensas ráfagas se hicieron sentir primero en zonas como Capital, Rawson y Pocito, que vieron cómo avanzaban rápidamente las nubes de tierra que lo cubrieron todo.

Las ráfagas oscilarán entre los 35 y 50 km/h, mientras que podrían llegar a los 75 km/h en alguans zonas cordilleranas.

Para 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil, el pronóstico asegura que serán de los departamentos más afectados.

