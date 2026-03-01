lunes 2 de marzo 2026

Apertura sesiones ordinarias

Javier Milei habla en el Congreso y dará los ejes para su gestión política y económica

El mandatario encabezará este domingo la apertura del nuevo año legislativo ante la Asamblea Legislativa. El mensaje será emitido por cadena nacional desde las 21 y contará con la presencia de funcionarios, gobernadores y autoridades judiciales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El presidente Javier Milei dará inicio este 1 de marzo al 144° período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación Argentina con un discurso ante la Asamblea Legislativa. La exposición está prevista para las 21 y podrá seguirse en todo el país a través de la cadena nacional.

La ceremonia reunirá en el recinto a diputados, senadores y a la vicepresidenta Victoria Villarruel, además de integrantes del Gabinete, mandatarios provinciales y miembros de la Corte Suprema. En los alrededores del Palacio Legislativo se desplegará un importante operativo de seguridad.

Según anticiparon desde el Ejecutivo, el mensaje incluirá un repaso de las principales medidas implementadas durante el último año y delineará los ejes de gestión para 2026. Entre los puntos centrales aparecerán iniciativas vinculadas a reformas estructurales, equilibrio fiscal y estabilidad monetaria, junto con proyectos que el oficialismo buscará impulsar en el Parlamento en los próximos meses.

Uno de los textos que el Gobierno pretende promover es la denominada Ley de Libertad Educativa, orientada a ampliar la autonomía de las instituciones y el rol de las familias en el ámbito escolar. También se prevé que el Presidente profundice su concepto de “batalla cultural” como marco político de su administración.

Desde la reforma constitucional de 1994, el período ordinario del Congreso se extiende cada año entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre. En ese lapso, el Poder Legislativo desarrolla su agenda habitual, aunque el Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias cuando lo considere necesario para tratar temas específicos.

Con este discurso, Milei dejará formalmente inaugurada la actividad parlamentaria de 2026 y marcará el rumbo legislativo que buscará sostener durante el año.

