Guilherme Peixoto: el "Padre DJ" que sacudió la Plaza de Mayo y desnudó la grieta de la fe

La Plaza de Mayo ha sido testigo de revoluciones, llantos sociales y proclamas políticas. Sin embargo, lo que ocurrió este sábado frente a la Casa Rosada y el Cabildo escapa a cualquier manual de liturgia tradicional. Con los auriculares puestos y las manos sobre la consola, el Padre Guilherme Peixoto -el sacerdote portugués que se volvió viral por evangelizar a ritmo de ‘bpm’- transformó el epicentro del país en una pista de baile a cielo abierto. Pero mientras miles saltaban, otros tantos, desde las redes y los bancos de los templos, preparaban la hoguera digital.

El evento, de entrada libre y gratuita, nació como un homenaje al Papa Francisco . Un gesto de "Iglesia en salida", esa que el difunto Sumo Pontífice tanto pregonó: una institución que no espera sentada en el altar, sino que sale a buscar a los jóvenes donde ellos están. No obstante, la propuesta del Padre Guilherme se estrelló de frente contra una realidad innegable: la grieta también viste de sotana.

Lo curioso de la jornada no fue la crítica del no creyente. Para aquel ajeno a la religión, el show pudo haber sido una curiosidad o incluso un objeto de burla; tienen, por supuesto, la libertad de ver en esto una contradicción más de una institución milenaria. Lo verdaderamente sintomático fue el fuego amigo.

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Sectores del catolicismo más cerrado no tardaron en calificar el evento de "insulto", llegando a pedir que "no lo escuchen" bajo el argumento de que Peixoto no representa los valores eclesiásticos. Para estos grupos, la solemnidad es una condición innegociable de la fe.

Incluso dentro del mundo de la música electrónica, el prejuicio jugó su parte. Se asocia erróneamente a este género con el consumo de estupefacientes, una etiqueta que el Padre Guilherme trató de pulverizar: se vio a gente llorando de emoción y rezando mientras el ritmo no paraba. Pero ni siquiera esto convenció a los puristas del género, que ven en su arte una simplificación del techno, ni a los puristas de la fe, que ven en su arte un insulto.

En una Argentina donde todo se lee en clave política, el evento logró un milagro adicional: la ausencia de partidismos. Con la Casa Rosada de fondo, un escenario que suele ser el ring de la polarización argentina, el mensaje fue puramente espiritual y cultural.

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Incluso el arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, en una breve declaración ante una plaza desbordada, evitó cualquier roce con la coyuntura política actual. Fue una jornada de fiesta religiosa que, paradójicamente, fue empañada únicamente por sus propios seguidores. La grieta que afecta a los argentinos se trasladó por un momento al campo de la fe.

Lo que este servidor pudo observar fue a un hombre compartiendo su pasión. Peixoto seguramente celebra la misa diaria con la misma devoción que cualquier otro sacerdote, pero ha entendido que el lenguaje del siglo XXI requiere nuevas frecuencias. Su objetivo es la unidad: de pensamiento, de vida y, sobre todo, generacional.

Durante las casi dos horas y media que duró el set, se vio a sacerdotes bailar y a jóvenes que quizás hace años no pisaban una parroquia corear melodías que hablaban de esperanza. Fue la representación gráfica de la Iglesia que soñó Francisco: una "fiesta" abierta, capaz de romper el encierro de siglos.

Al final del día, el show de Guilherme Peixoto dejó una certeza: la fe no tiene un solo ritmo. Para algunos, Dios está en el silencio de una catedral; para otros, este sábado estuvo en el estallido de un sintetizador en Plaza de Mayo.

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Otra carta del sanjuanino sobre Padre Guilherme

Parto de una cita del evangelio, no como argumento, sino como disparador: "Si ustedes fueran del mundo, la gente del mundo los amaría, como ama a los suyos. Pero yo los escogí a ustedes entre los que son del mundo, y por eso el mundo los odia, porque ya no son del mundo. Juan. 15,19."

Hoy, la sociedad y, sobretodo los jóvenes, están sedientos de testimonios de sacerdotes que no pertenezcan al mundo, desde su vestimenta, vistan como sacerdotes. Bajo la idea de una pseudo-cercanía hacen estas y otras cosas. Su cercanía al pueblo de Dios debe estar en el serio rito sacrificial de la Eucaristía, sin abusos litúrgicos, en su misericordia en las confesiones, en su ternura en las visitas a los enfermos y a los presos, entre otras.

Nosotros, los laicos, llamados a vivir una vocación evangelizadora e institucional, anunciando la Buena Noticia de Jesucristo en el mundo, somos los que deberíamos montar estos shows, las dinámicas, etc. Así, creo, superaremos la disminución de vocaciones sacerdotales y religiosas, y fortaleceremos las vocaciones laicales verdaderas.

Juan Manuel García Castrillón. Abogado, 42 años. Laico. Casado.