viernes 17 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Educación

En la Universidad Católica trabajarán con quienes viven con fibromialgia y en problemas vinculados a la esclerosis múltiple

Los acuerdos se firmaron en abril con organizaciones locales. Apuntan a que estudiantes y docentes se formen en contacto directo con pacientes y a mejorar el acompañamiento en enfermedades crónicas poco visibilizadas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En silencio, muchas veces sin diagnóstico claro y con síntomas difíciles de explicar, hay enfermedades que se viven más puertas adentro que en consultorios. En ese terreno -el de lo crónico, lo invisible y lo complejo- la Universidad Católica de Cuyo decidió meterse de lleno.

Lee además
san juan sera sede de las 4° jornadas provinciales de educacion artistica con actividades durante todo un dia
Cultura

San Juan será sede de las 4° Jornadas Provinciales de Educación Artística con actividades durante todo un día
¡llego la computadora para maria! tras la nota de tiempo, una asociacion de artistas sanjuaninos hizo una colecta y se la regalo video
Solidaridad

¡Llegó la computadora para María! Tras la nota de Tiempo, una asociación de artistas sanjuaninos hizo una colecta y se la regaló

Durante abril, la casa de estudios firmó dos convenios con organizaciones de San Juan para trabajar de manera directa con personas que viven con fibromialgia y esclerosis múltiple. La apuesta no es solo académica: busca poner a estudiantes y docentes frente a realidades concretas, donde el dolor y la incertidumbre forman parte de la rutina.

El primero de los acuerdos fue con la Asociación de Lucha por la Fibromialgia San Juan. La firma se concretó el 15 de abril y habilita a la Facultad de Ciencias Médicas a desarrollar actividades de extensión, prácticas supervisadas e incluso líneas de investigación vinculadas a esta patología, que suele estar subdiagnosticada.

image

Una enfermedad difícil de ver, pero muy presente

La fibromialgia es, muchas veces, una enfermedad que no se ve. No hay estudios simples que la confirmen y eso suele traducirse en años de consultas, diagnósticos erráticos y, en muchos casos, incomprensión.

En ese contexto, desde la universidad reconocen que la formación tradicional no siempre alcanza. Por eso, el convenio apunta a que los futuros profesionales puedan formarse en escenarios reales, con pacientes, aprendiendo no solo contenidos médicos sino también algo más difícil de enseñar: la escucha, la empatía y el acompañamiento.

Las actividades incluirán el uso compartido de espacios, recursos y también información clínica -siempre bajo normas de confidencialidad-, en un intento por acercar la teoría a la práctica cotidiana. Pero no es el único frente.

Días antes, el 6 de abril, la universidad había firmado un acuerdo similar con la Fundación Javier Caselles, vinculada al abordaje de la esclerosis múltiple en la provincia. En este caso, el foco estará puesto en enfermedades neuroinmunológicas, otro campo donde los tratamientos avanzan, pero las necesidades de los pacientes siguen siendo múltiples.

image

Aprender con los pacientes

En ambos casos, la lógica se repite: estudiantes que salen del aula para encontrarse con historias reales, con trayectorias atravesadas por diagnósticos complejos y tratamientos largos.

La Facultad de Ciencias Médicas tendrá a su cargo la organización de las actividades, mientras que las organizaciones aportarán el contacto directo con los pacientes, además de su experiencia acumulada en el acompañamiento.

También se prevé el desarrollo de investigaciones que permitan generar datos locales, algo que no siempre abunda en estas patologías. La idea es que ese conocimiento no quede solo en lo académico, sino que sirva para mejorar prácticas y ampliar el acceso a información clara para quienes conviven con estas enfermedades.

Temas
Seguí leyendo

Un fuerte sismo se registró en San Juan durante la madrugada de este viernes

El Gobierno de San Juan y los gremios docentes buscan destrabar la discusión salarial

Buscan a "Pepa" en Rivadavia, una perrita anciana que requiere medicación inmediata

Miércoles inestable en San Juan, con chaparrones y ráfagas intensas

Tendencias en calzado urbano para esta temporada

Denunció a su pareja por violación y en el juicio se retractó: la fiscalía insiste en su culpabilidad y pidió 13 años de pena

¿Ariel Martos se va?: el DT de San Martín no habló en conferencia y su futuro es incierto

Martes gris en San Juan: cielo nublado y temperaturas moderadas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
¡llego la computadora para maria! tras la nota de tiempo, una asociacion de artistas sanjuaninos hizo una colecta y se la regalo video
Solidaridad

¡Llegó la computadora para María! Tras la nota de Tiempo, una asociación de artistas sanjuaninos hizo una colecta y se la regaló

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Movimiento en Iglesia: pese al bloqueo en La Rioja, Vicuña mantiene la operatividad y traslada personal por una traza alternativa en San Juan.
Tras el fallo judicial riojano

La minera Vicuña esquiva el bloqueo de La Rioja y ya usa un camino por San Juan

Un fuerte sismo se registró durante la madrugada del viernes en San Juan.
Noche movida

Un fuerte sismo se registró en San Juan durante la madrugada de este viernes

Imagen ilustrativa
Despecho y fraude

Una mujer de Capital denunció a su ex por estafarla con compras por $2.000.000 con una extensión de su tarjeta

Ladrones con sed de delinquir en Rawson: se robaron una moto y por el camino asaltaron a una policía
Trabajo policial

Ladrones con sed de delinquir en Rawson: se robaron una moto y por el camino asaltaron a una policía

Personal policial controla el ingreso de más de 10 escuelas de la provincia en las que se detectaron mensajes intimidatorios.
En alerta

Los mensajes intimidatorios aparecieron en más de 10 escuelas de San Juan: cómo es el operativo policial que se implementa

Te Puede Interesar

La carne de burro no es transparente, ni tampoco un buen negocio: por qué le bajaron el pulgar en San Juan video
Videonota

La carne de burro no es transparente, ni tampoco un buen negocio: por qué le bajaron el pulgar en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Juan acelera el motor para el debut de los juicios por jurados
Más cerca

San Juan acelera el motor para el debut de los juicios por jurados

El yacimiento El Pachón, en Calingasta, vuelve a escena como objetivo del grupo Luksic, que analiza desembarcar en Argentina con apoyo en su infraestructura chilena.
Interés minero en Calingasta

El Pachón y su "clásico" de abril: el gigante chileno Luksic insiste por tercer año con el proyecto de cobre sanjuanino

Dolor por la muerte de un comisario sanjuanino a los 49 años
Deceso

Dolor por la muerte de un comisario sanjuanino a los 49 años

Buscan empresas para construir defensas contra crecidas en zonas clave de Ullum
En San Juan

Buscan empresas para construir defensas contra crecidas en zonas clave de Ullum