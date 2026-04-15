Buscan a "Pepa" en Rivadavia, una perrita anciana que requiere medicación inmediata

Pepa se extravió y su familia la busca desesperadamente

Una familia del departamento de Rivadavia atraviesa horas de angustia tras la desaparición de Pepa, una perrita de avanzada edad que fue vista por última vez el martes. La situación es crítica: debido a su edad, Pepa padece condiciones de salud que requieren la administración estricta de medicamentos.

El hecho ocurrió en la zona de calle Sabin, a escasos metros de Avenida Libertador San Martín. Según informaron sus propietarios, la mascota podría estar desorientada, por lo que solicitan a los vecinos de los barrios aledaños revisar sus cámaras de seguridad o estar atentos a cualquier animal de características similares que deambule por la vía pública.

Pepa es una perrita de tamaño pequeño, de pelaje blanco y rizado. Al ser "viejita", su movilidad puede ser reducida y es probable que se muestre asustadiza ante personas extrañas.

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Dada la urgencia por retomar su tratamiento médico, la familia ha dispuesto una recompensa para quien logre dar con su paradero o brinde información fidedigna que permita localizarla.

"Necesitamos que Pepa vuelva a casa lo antes posible; su medicación no puede interrumpirse", expresaron sus dueños con preocupación.

Cualquier dato puede ser reportado telefónicamente al número: 264 512-4516.