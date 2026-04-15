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Ofrecen recompensa

Buscan a "Pepa" en Rivadavia, una perrita anciana que requiere medicación inmediata

La mascota se extravió en las inmediaciones de calle Sabin y Libertador. Su familia apela a la solidaridad de los sanjuaninos, ya que su estado de salud depende de un tratamiento diario.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Pepa se extravió y su familia la busca desesperadamente &nbsp;

Pepa se extravió y su familia la busca desesperadamente

 

Una familia del departamento de Rivadavia atraviesa horas de angustia tras la desaparición de Pepa, una perrita de avanzada edad que fue vista por última vez el martes. La situación es crítica: debido a su edad, Pepa padece condiciones de salud que requieren la administración estricta de medicamentos.

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El hecho ocurrió en la zona de calle Sabin, a escasos metros de Avenida Libertador San Martín. Según informaron sus propietarios, la mascota podría estar desorientada, por lo que solicitan a los vecinos de los barrios aledaños revisar sus cámaras de seguridad o estar atentos a cualquier animal de características similares que deambule por la vía pública.

Pepa es una perrita de tamaño pequeño, de pelaje blanco y rizado. Al ser "viejita", su movilidad puede ser reducida y es probable que se muestre asustadiza ante personas extrañas.

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Dada la urgencia por retomar su tratamiento médico, la familia ha dispuesto una recompensa para quien logre dar con su paradero o brinde información fidedigna que permita localizarla.

"Necesitamos que Pepa vuelva a casa lo antes posible; su medicación no puede interrumpirse", expresaron sus dueños con preocupación.

Cualquier dato puede ser reportado telefónicamente al número: 264 512-4516.

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