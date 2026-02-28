domingo 1 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
El reemplazo del Muñeco

Eduardo Coudet será el entrenador de River Plate

ADEl Chacho llegó a un acuerdo y firmará con la entidad Millonario hasta diciembre de 2027.

Por Agencia NA
El Chacho Coudet llegó a un arreglo para entrenar a River Plate.

El Chacho Coudet llegó a un arreglo para entrenar a River Plate.

El entrenador Eduardo Coudet llegó este sábado a un acuerdo para dirigir a River, en reemplazo de Marcelo Gallardo, quien dejó su puesto durante esta semana.

Lee además
aseguran que el chacho coudet sera el dt de river y que ya hay fecha para su debut
Arribo inminente

Aseguran que el Chacho Coudet será el DT de River y que ya hay fecha para su debut
chacho coudet nego contactos con river: sus palabras en rueda de prensa
Álava

'Chacho' Coudet negó contactos con River: sus palabras en rueda de prensa

"Chacho" Coudet, actualmente en Alavés, rescindirá su contrato con el club español y el miércoles venidero llegaría a la Argentina para firmar su vínculo con River hasta diciembre de 2027.

EN DESARROLLO…

FUENTE: Agencia NA

Temas
Seguí leyendo

River ya consiguió el sucesor de Gallardo: todo acordado, de palabra, con el Chacho Coudet

San Juan abrazará el verano con calor y nubosidad este sábado

Retoman la paritaria docente en San Juan, con la mirada puesta en el inicio de clases

Estrategias de apuestas efectivas en Pin-Up online

¿Cómo comparar opciones tecnológicas para el trabajo y el estudio en Argentina?

Viernes de verano: calor y cielo parcialmente nublado en San Juan

El pedido especial de Gallardo para su partido despedida en River

San Juan bajo alerta amarilla, una vez más: cuándo llegarían las tormentas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
aseguran que el chacho coudet sera el dt de river y que ya hay fecha para su debut
Arribo inminente

Aseguran que el Chacho Coudet será el DT de River y que ya hay fecha para su debut

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Chau losas de antaño: en avenida España, cómo avanza la histórica renovación y cuándo se termina video
Cambio profundo

Chau losas de antaño: en avenida España, cómo avanza la histórica renovación y cuándo se termina

Metieron presos a los responsables de Branka Motors por la megaestafa de más de $400.000.000 y 342 denuncias
Exclusivo

Metieron presos a los responsables de Branka Motors por la megaestafa de más de $400.000.000 y 342 denuncias

Wanda Nara volvió con un expareja: su decisión sorprendió a todos
Enamoradísima

Wanda Nara volvió con un expareja: su decisión sorprendió a todos

Imagen ilustrativa.
Comisaría 34°

A punta de pistola, asaltaron a un delivery en Rivadavia: lo golpearon en la cabeza y le robaron mercadería

Un videoclip 100% sanjuanino está nominado en el festival audiovisual más importante de Latinoamérica: compite contra Nicki Nicole y Tiago PZK video
Orgullo

Un videoclip 100% sanjuanino está nominado en el festival audiovisual más importante de Latinoamérica: compite contra Nicki Nicole y Tiago PZK

Te Puede Interesar

Por dentro, así se encuentra el histórico centro comercial que preocupó al B° Aramburu y la Villa Lourdes video
Videonota

Por dentro, así se encuentra el histórico centro comercial que preocupó al B° Aramburu y la Villa Lourdes

Por David Cortez Vega
Metieron presos a los responsables de Branka Motors por la megaestafa de más de $400.000.000 y 342 denuncias
Exclusivo

Metieron presos a los responsables de Branka Motors por la megaestafa de más de $400.000.000 y 342 denuncias

Ante la seguidilla de pervertidos atrapados por las cámaras, ¿cuándo la fiscalía debería actuar de oficio?
Análisis

Ante la seguidilla de pervertidos atrapados por las cámaras, ¿cuándo la fiscalía debería actuar de oficio?

Ley de Proveedores: qué piensa el sector libertario de San Juan de esta ley en espera
Minería

Ley de Proveedores: qué piensa el sector libertario de San Juan de esta ley en espera

Una parte del Cementerio de la Capital se encuentra administrada por una empresa privada. Es uno de los complejos más caros que ofrece servicio de sepelio.
Informe

Cementerios privados vs. públicos en San Juan: las diferencias de precios, mantenimiento y financiación que hay que saber